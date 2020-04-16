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    • Ekonomi
    • 16.04.2020 20:54
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    • 16.04.2020 20:54
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    aktüel 17 Nisan ürünler kataloğu! Cuma günü BİM'de hangi ürünler indirimli satılacak?

    17 Nisan aktüel ürünler kataloğu ile yarın onlarca ürün indirimli olarak satılacak. Yarın satışa sunulacak ürünler arasında SONY 50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon ve Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu ön plana çıkıyor. Ayrıca PUBG oyun konsolu de dikkat çeken ürünler arasında. Peki, BİM 17 Nisan aktüel ürünler kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılacak? İşte indirimli satılacak o ürünlerin listesi ve merak edilenler...

    BİM aktüel 17 Nisan ürünler kataloğu yayınlandı!

    BİM 17 Nisan aktüel ürünler kataloğu yüz binlerce kişi tarafından merakla bekleniyordu. Her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünleri satışa sunan BİM'de cuma günü onlarca ürün indirimli bir şekilde satışa sunulacak. Kataloğda bu hafta özellikle SONY 50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon ve Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. Peki, cuma günü BİM'de hangi ürünler indirim olarak satışa sunulacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu ürünleri...

    BİM 17 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon

    • X-Reality PRO işlemci
    • Clear Audio + Entegre HD Uydu Alıcısı
    • Motionflow XR 400Hz Bass Reflex Speakers

    Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu

    • Ram: 6 GB
    • Süper Hızlı Şarj: 25 W

    Haberler Ekonomi BİM aktüel 17 Nisan ürünler kataloğu! Cuma günü BİM'de hangi ürünler indirimli satılacak?
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