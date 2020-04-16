BİM 17 Nisan aktüel ürünler kataloğu yüz binlerce kişi tarafından merakla bekleniyordu. Her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünleri satışa sunan BİM'de cuma günü onlarca ürün indirimli bir şekilde satışa sunulacak. Kataloğda bu hafta özellikle SONY 50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon ve Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. Peki, cuma günü BİM'de hangi ürünler indirim olarak satışa sunulacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu ürünleri...

BİM 17 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon

• X-Reality PRO işlemci

• Clear Audio + Entegre HD Uydu Alıcısı

• Motionflow XR 400Hz Bass Reflex Speakers

Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu

• Ram: 6 GB

• Süper Hızlı Şarj: 25 W