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    • Ekonomi
    • 15.04.2020 13:56
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    • 15.04.2020 13:57
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    Yerli solunum cihazlarının ine başlandı! İlk görüntüler geldi!

    İlk olarak ’de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alana yeni tip koronavirüs şu ana kadar 2 milyona yakın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs akciğerlere yerleşerek hastaların nefes almalarını engelliyor. , koronavirüs tedavisinde önemli yere sahip olan solunum cihazlarının yerli üretime başlanacağını açıklamıştı. tarafından üretilen mekanik ventilatör (solunum cihazı) Oxivent’in sergilendiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. e başlanılan yerli solunum cihazları Mayıs sonuna kadar teslim edilecek.

    Yerli solunum cihazlarının seri üretimine başlandı! İlk görüntüler geldi!

    , yerli ve milli kaynakları ile koronavirüsle mücadele ediyor.

    Ülkemizde koronavirüs yayılımının engellenmesine yönelik alınan tedbirlerin yanında yerli ve milli imkanlarla yapılan üretimler büyük önem taşıyor.

    SERİ ÜRETİM BAŞLADI
    Bu kapsamda koronavirüs tedavisinde solunum problemlerinin giderilmesinde kullanılacak yerli ve milli mekanik ventilatör e geçirildi.

    Edinilen bilgiye göre; Mayıs ayı sonuna kadar 'na 5 bin adetlik teslimat yapılacak.

    tarafından üretilen mekanik ventilatör (solunum cihazı) Oxivent'in sergilendiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Cihazın üretiminde yer alan ekip üyeleri toplu halde görüntü verdi.

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