30 gün geç terhis kararı! 2019 Kasım celbi askerler ne zaman terhis olacak? Askerlik uzadı mı?

Askerler ne zaman terhis olacak? Askerlik uzadı mı? 2019 Kasım celbi askerler ne zaman terhis olacak sorusuna cevap aranıyor. Silah altında bulunan erler ve onları bekleyen yakınları askerlikle ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Konuyla ilgili en net açıklama ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelmişti. Bakan Akar; Birliklere yeni er gelmeyeceği için Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin uzatılmasını planlıyoruz" demişti.
ASKERLİK UZADI MI?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesinin katıldığı toplantıda TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirildi. Hulusi Akar, "Aldığımız tüm tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve TSK için bir risk oluşturduğunu görüyoruz." dedi.
Bakan Akar şöyle konuştu;
"Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir."
Akaer ayrıca, "Çalışma sonuçları en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunulacaktır." açıklamasında bulundu.
TAKVİM GAZETESİ YAZARI DUYURMUŞTU
Corona virüsü salgınının etkileri devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında merak edilen konulardan bri de askerlik ile ilgili detaylar hakkında Takvim gazetesinde Zafer Şahin imzalı bir köşe yazısı yer aldı. İşte tüm detaylar...
Köşe yazısında tüm detaylara değinen Zafer Şahin, "Bir süredir corona virüsü sebebiyle askerlik süresinin geçici olarak uzayabileceği söylentileri hız kazandı. İşin aslını "Böyle bir ihtimal var mı?" diyerek güvenlik kaynaklarına sordum. Detaylara geçmeden kısa bir bilgilendirme yapmakta fayda var. TSK'da terhis olacak askerler tezkereye 14 gün kala karantinaya alınıp öyle evine yollanıyor. Aynı şekilde askere alınacak gençler de 14 günlük karantinadan sonra kışlaya giriyor. Orduda son terhisler 1 Nisan'da oldu. En son celp dönemi ise 19 Mart'tı.
Bir sonraki terhis döneminde 60 bin kişi tezkere alacak. 60 bin kişi de kışlanın yolunu tutacak. Virüsle mücadelede en kritik aşamaya girdiğimiz şu günlerde 120 bin kişinin Türkiye'nin dört bir yanına ve kışlalara dağılması risk yaratabilir. Yani askerlik süresinin kısa bir süre için uzama ihtimali var. Tabi bu durumda yeni celpler de duracak. Ancak henüz alınmış bir karar yok. Son sözü Başkan Erdoğan söyleyecek.
BEDELLİ ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİMLE Mİ OLACAK?
Türk Silahlı Kuvvetleri, uzaktan eğitim ile askerlik hizmetinin tamamlanmasına yönelik çalışmaları, geçtiğimiz yıl tamamlamıştı. Yeni yasa sonrasında Yurtdışı Dövizli Askerlik uygulaması uzaktan eğitime taşınmıştı. Böylece yurt dışında yaşayan ve ülkeye dönüp askerlik hizmetini yerine getiremeyecekler, 5 bin Euro civarında bir ödeme yaparak askerlik hizmetlerini tamamlayabiliyorlardı.
Ülke dışında olanların yararlandığı bu hizmette ise uzaktan eğitim zorunlu kılınmıştı. TSK tarafından hazırlanan kimi videoların izlenmesi ve sınavlara katılma yoluyla askerlik hizmeti bitiriliyordu.
ASKERLİK SÜRESİ NE KADAR?
Mevcut askerlik süresi geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme ile kısa ve uzun dönemler için 6 ay olarak açıklanmıştı. 1 aylık acemi eğitiminin ardından silah altına alınan er ve erbaşlar 5 ay süre ile askerlik yapıp hizmetlerini tamamlıyor.
Askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanuna göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek için askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre, 20 yaşına girilen yılda 1 Ocak'tan başlayıp, 41 yaşına girilen yılda 1 Ocak'ta sona erecek.
Buna göre, hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Ayrıca askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.
Yayımlanan kanun ile askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek. Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumda, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esaslarını, Cumhurbaşkanı belirleyecek. Cumhurbaşkanı, savaş veya savaşı gerektirecek bir durumda, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esaslarını, belirleyebilecek.