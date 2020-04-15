30 gün geç terhis kararı! 2019 Kasım celbi askerler ne zaman terhis olacak? Askerlik uzadı mı?

Askerler ne zaman terhis olacak? Askerlik uzadı mı? 2019 Kasım celbi askerler ne zaman terhis olacak sorusuna cevap aranıyor. Silah altında bulunan erler ve onları bekleyen yakınları askerlikle ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Konuyla ilgili en net açıklama ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelmişti. Bakan Akar; Birliklere yeni er gelmeyeceği için Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin uzatılmasını planlıyoruz" demişti.

ASKERLİK UZADI MI?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesinin katıldığı toplantıda TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirildi. Hulusi Akar, "Aldığımız tüm tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve TSK için bir risk oluşturduğunu görüyoruz." dedi.