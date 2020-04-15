Gözler E-Devlet’te! 1000 TL yardım başvuruları başladı mı? 1000 TL sosyal yardım ne zaman başlayacak?

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı video paylaşımında, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında devreye aldıkları tüm desteklerin vatandaşlara ulaşması için adeta bir seferberlik içinde çalıştıklarını ifade etti. Bakan Albayrak, nakdi yardımların başladığını, 2,1 milyon aileye 1000 liralık nakdi yardımları ulaştırdıklarını, çok yakın zamanda 4,4 milyon ailenin tamamına ulaşacağını bildirdi.

Vatandaşların temel ihtiyaçları için devreye aldıkları 10 bin lira limitli Temel İhtiyaç Desteği kapsamındaki tahsislerin cuma günü başladığına işaret eden Albayrak, bugün itibarıyla 2,1 milyon vatandaşa toplamda 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildiğini belirtti.

DETAYLAR AÇIKLANDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu ve corona virüsü ile mücadele için 2. faz sosyal yardım programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımın detaylarını açıkladı.

İlk fazda toplam da 2 milyon 111 bin haneye 1000 tl yardım yapıldığını söyleyen bakan, ikinci fazda 1000 tl olarak yapılacak sosyal yardım da 2 milyon 300 bin haneye ulaşacağını söyledi. Bakan Selçuk; "2. fazda halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1.000 TL'lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1.000'er TL nakdi destek vereceğiz" diye konuştu.