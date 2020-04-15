Gözler E-Devlet’te! 1000 TL yardım başvuruları başladı mı? 1000 TL sosyal yardım ne zaman başlayacak?

4,4 milyon aileye 1000 TL yardım müjdesi! Milyonlarca aileye 1000 TL sosyal yardım ödemesi tamamlandı. Gözler 2. ve 3. faz ödemelerine çevrildi. 2. faz ödemeleri, Bakanlık tarafından belirlenmiş kişilere yapılacak. 3. faz ödemeleri içinse E-Devlet üzerinden başvurular alınacak. Peki; 1000 TL yardım başvuruları başladı mı? 1000 TL sosyal yardım ne zaman başlayacak?
BAKAN ALBAYRAK'TAN MÜJDELİ HABER!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2.1 milyon ailemize 1.000 TL yardımı ulaştırdık. 4,4 milyon aileye 1000'er liralık yardımın ödemesi yakın zamanda başlayacak" açıklamasında bulundu.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı video paylaşımında, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında devreye aldıkları tüm desteklerin vatandaşlara ulaşması için adeta bir seferberlik içinde çalıştıklarını ifade etti. Bakan Albayrak, nakdi yardımların başladığını, 2,1 milyon aileye 1000 liralık nakdi yardımları ulaştırdıklarını, çok yakın zamanda 4,4 milyon ailenin tamamına ulaşacağını bildirdi.
Vatandaşların temel ihtiyaçları için devreye aldıkları 10 bin lira limitli Temel İhtiyaç Desteği kapsamındaki tahsislerin cuma günü başladığına işaret eden Albayrak, bugün itibarıyla 2,1 milyon vatandaşa toplamda 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildiğini belirtti.
DETAYLAR AÇIKLANDI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu ve corona virüsü ile mücadele için 2. faz sosyal yardım programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımın detaylarını açıkladı.
İlk fazda toplam da 2 milyon 111 bin haneye 1000 tl yardım yapıldığını söyleyen bakan, ikinci fazda 1000 tl olarak yapılacak sosyal yardım da 2 milyon 300 bin haneye ulaşacağını söyledi. Bakan Selçuk; "2. fazda halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1.000 TL'lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1.000'er TL nakdi destek vereceğiz" diye konuştu.
Bakanlığın yeni nakdi yardımına, 1. Faz'da olduğu gibi yine başvuru yapılmayacak. Corona virüsünden ekonomik olarak etkilenen kişiler bakanlık tarafından tespit edilecek ve yardımlar PTT görevlileri tarafından evde ödenecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un duyurduğu 2. Faz nakdi yardımlara, corona virüsü öncesi devletten sosyal yardım alanlar ve 1. Fazda 1000 liralık yardımda bulunulan kişilere ikinci defa yardım yapılmayacak.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2. Faz yardımların tamamlanmasının ardından 3. Faz için de hazırlıkların başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk, "3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız" dedi.
1000 TL NASIL ALINIR?
3. faz ödemeleri için başvuru ekranı henüz açılmadı. E-Devlet üzerinden alınacak başvurular sonrasında, Bakanlık tarafından uygun görülecek kişilere 1000 TL yardım yapılacak.
YARDIMLARDAN OTOMATİK FAYDALANACAKLAR
Yaşlı Aylığı
Engelli Yakını Aylığı
Silikozis Aylığı
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Öksüz Yetim Yardımı
Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı
Şartlı Eğitim Yardımı
Şartlı Sağlık Yardımı
Çoklu Doğum Yardımı
Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı
Engelli Aylığı
2 MİLYON 111 BİN HANEYE BİN LİRA
1) Koronavirüs sosyal destek yardım programının birinci fazı neyi içeriyor?
Birinci fazda 2 milyon 111 bin haneye biner liralık yardım yapıldı. Bu yardım, "Yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı, silikozis aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım, öksüz yetim yardımı, muhtaç asker çocuğu yardımı, şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, çoklu doğum yardımı, psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik düzenli nakdi yardım programı" alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın ödeme olarak yapıldı.
2) Ödemeler nasıl yapıldı?
İlk olarak, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanların 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar ayın 2'sinde, 2 ve 7 olanların ayın 3'ünde, 3 ve 8 olanların ayın 4'ünde, 4 ve 9 olanların ayın 5'inde alacağı açıklandı. Ancak bankalar ve PTT'lerde yaşanan yoğunluklar nedeniyle bu uygulamadan vazgeçildi. 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri aracılığıyla, 5 gün içinde yardımlar evlere ulaştırıldı.
3) İkinci faz yardımların kapsamı ne?
Bu fazda da halihazırda sosyal yardım alan ve birinci fazda dağıtılan bin TL'lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye biner TL nakdi destek verilmesi planlanıyor.
4) İkinci faz yardımlar başladı mı?
Bu bölümdeki yardımlar henüz başlamadı, kriter oluşturma çalışmaları sürüyor.
5) Bu bölüm için yardım talep edenlerin başvurması gerekiyor mu?
Hürriyet'te yer alan habere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu yardımlar için de vatandaşların herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını ve yardımların evlere götürülerek teslim edileceğini belirtti.
6) Yardım programının 3. bölümü neyi kapsayacak?
Bu bölümde kaç haneye yardım ulaştırılacağı şu anda belli değil. Bu kez, sosyal yardım havuzunda yer almayan ancak koronavirüs nedeniyle zor duruma düşen, işyeri kapanan, işten çıkarılan kişiler hedefleniyor. Bu nedenle oldukça geniş bir kesimin yardım kapsamında olabileceği belirtilirken, "Kişinin birkaç ay önce çok iyi geliri olabilir, evi olabilir, iyi yaşam standartları olabilir, ancak koronavirüs nedeniyle işletmesi kapanmıştır, kendisi de maddi zorluğa düşmüştür. Hedef tam olarak bu kişilere ulaşabilmek. Koronavirüsün maddi olarak zarar verdiği herkes bu kapsama girecek" bilgisi veriliyor.
7) Yardım alacak kişiler için talepte bulunulması gerekiyor mu?
3. faz yardım alacaklar için başvuru yapılması gerekecek. Bunun için de bir web sayfası oluşturuluyor ve açıklanacak tarihlerde e-devlet üzerinden talepler toplanmaya başlanacak.
8) Yardım miktarı ne olacak?
Diğer yardım kalemlerinde olduğu gibi burada da bin TL'lik ödemeler yapılacak.
9) Ne zaman başvurular alınmaya başlanacak?
Henüz kriterler ve web sayfasının çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar tamamlandığında, Aile ve Çalışma Bakanlığı üzerinden duyuru yapılarak talep toplaması yapılacak.
10) Başka yardım çalışmaları var mı?
Hali hazırda düzenli olarak ödenen sosyal yardımların uygulaması devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da dün yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında kadınlara yapılan şartlı doğum yardımını 100 TL'ye, eşi vefat etmiş kadınlara ödenen yardım miktarını da 325 TL'ye çıkardıklarını belirtti.