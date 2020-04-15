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    • Ekonomi
    • 15.04.2020 15:42
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    • 15.04.2020 15:42
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    Milli Piyango’dan 2 adet BMW çekilişi! çekilişi ne zaman? Biletler nereden alınır?

    çekilişi ne zaman? Milli Piyango’dan eşya piyangosu açıklaması geldi. Açıklamanın ardından araştırılmaya başlandı. nereden alınır? Eşya piyangosunda 1 adet 465 bin 915 lira değerinde 2020 model 5F51 yeni BMW 320i Sedan benzinli otomobil ile 1 adet 456 bin 112 lira değerinde 2020 model 5F51 yeni BMW 320i Sedan benzinli otomobil verilecek.

    Milli Piyango’dan 2 adet BMW çekilişi! Milli Piyango BMW çekilişi ne zaman? Biletler nereden alınır?

    Milli Piyango BMW çekilişi ne zaman? Milli Piyango 2 adet BMW çekilişi yapacağını duyurdu. Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak ve halkın katılımını sağlamak amacıyla İdare tarafından eşya piyangosu düzenleneceği bildirildi. Çekilişte; 2020 model 5F51 yeni BMW 320i Sedan ve 2020 model 5F51 yeni BMW 320i Sedan verilecek. Peki; Milli Piyango BMW çekilişi ne zaman? Milli Piyango BMW çekilişi biletleri nereden alınır? İşte yanıtı!

    ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

    Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek olmak amacıyla eşya piyangosu düzenleyecek. MPİ'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak ve halkın katılımını sağlamak amacıyla İdare tarafından eşya piyangosu düzenleneceği bildirildi.

    Açıklamada, eşya piyangosunda 1 adet 465 bin 915 lira değerinde 2020 model 5F51 yeni BMW 320i Sedan benzinli otomobil ile 1 adet 456 bin 112 lira değerinde 2020 model 5F51 yeni BMW 320i Sedan benzinli otomobil ikramiyesi verileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Piyango satışlarına bugün itibarıyla sanal bayilerimiz (bilyoner.com) aracılığıyla internet üzerinden başlanacak. Kampanyaya katılım bugünden 15 Mayıs gece yarısına kadar yapılabilecek ve 16 Mayıs saat 14.00'te İdaremizce çekilişi gerçekleştirilecektir. Çekiliş sonuçları internet sitemizde canlı olarak yayınlanacaktır."

    BİLETLER NEREDEN ALINACAK?

    "Piyango satışlarına bugün itibarıyla sanal bayilerimiz (bilyoner.com) aracılığıyla internet üzerinden başlanacak. Kampanyaya katılım bugünden 15 Mayıs gece yarısına kadar yapılabilecek ve 16 Mayıs saat 14.00'te idaremizce çekilişi gerçekleştirilecektir. Çekiliş sonuçları internet sitemizde canlı olarak yayınlanacaktır."

    TEKNİK ÖZELLİKLER

    MOTOR VE PERFORMANS
    Motor: 1.6
    Silindir hacmi: 1598 cc
    Max. Güç: 170 HP - 4800 d/d
    Max. Tork: 250 Nm - 1500 d/d
    Azami hız: 230 km/s
    0 - 100 km/s Hızlanma: 7,6 sn.

    BOYUTLAR
    Uzunluk: 4624 mm
    Genişlik: 1811 mm
    Yükseklik: 1416 mm
    Aks aralığı: 2810 mm
    Bagaj hacmi: 480 lt
    Boş Ağırlık: 1485 kg

    Yakıt Türü: Benzin
    Tüketim Şehir içi: 7,3 lt/100 km
    Şehir dışı: 4,4 lt/100 km
    Ortalama: 5,4 lt/100 km
    Test Ortalama: 7.2 lt/100 km
    Depo: 60 lt
    CO2 emisyonu: 127 gr/km
    Haberler Ekonomi Milli Piyango’dan 2 adet BMW çekilişi! Milli Piyango BMW çekilişi ne zaman? Biletler nereden alınır?
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