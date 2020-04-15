Milli Piyango’dan 2 adet BMW çekilişi! Milli Piyango BMW çekilişi ne zaman? Biletler nereden alınır?

Milli Piyango BMW çekilişi ne zaman? Milli Piyango 2 adet BMW çekilişi yapacağını duyurdu. Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak ve halkın katılımını sağlamak amacıyla İdare tarafından eşya piyangosu düzenleneceği bildirildi. Çekilişte; 2020 model 5F51 yeni BMW 320i Sedan ve 2020 model 5F51 yeni BMW 320i Sedan verilecek. Peki; Milli Piyango BMW çekilişi ne zaman? Milli Piyango BMW çekilişi biletleri nereden alınır? İşte yanıtı!
ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek olmak amacıyla eşya piyangosu düzenleyecek. MPİ'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak ve halkın katılımını sağlamak amacıyla İdare tarafından eşya piyangosu düzenleneceği bildirildi.
Açıklamada, eşya piyangosunda 1 adet 465 bin 915 lira değerinde 2020 model 5F51 yeni BMW 320i Sedan benzinli otomobil ile 1 adet 456 bin 112 lira değerinde 2020 model 5F51 yeni BMW 320i Sedan benzinli otomobil ikramiyesi verileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Piyango satışlarına bugün itibarıyla sanal bayilerimiz (bilyoner.com) aracılığıyla internet üzerinden başlanacak. Kampanyaya katılım bugünden 15 Mayıs gece yarısına kadar yapılabilecek ve 16 Mayıs saat 14.00'te İdaremizce çekilişi gerçekleştirilecektir. Çekiliş sonuçları internet sitemizde canlı olarak yayınlanacaktır."
BİLETLER NEREDEN ALINACAK?
"Piyango satışlarına bugün itibarıyla sanal bayilerimiz (bilyoner.com) aracılığıyla internet üzerinden başlanacak. Kampanyaya katılım bugünden 15 Mayıs gece yarısına kadar yapılabilecek ve 16 Mayıs saat 14.00'te idaremizce çekilişi gerçekleştirilecektir. Çekiliş sonuçları internet sitemizde canlı olarak yayınlanacaktır."
TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR VE PERFORMANS
Motor: 1.6
Silindir hacmi: 1598 cc
Max. Güç: 170 HP - 4800 d/d
Max. Tork: 250 Nm - 1500 d/d
Azami hız: 230 km/s
0 - 100 km/s Hızlanma: 7,6 sn.
BOYUTLAR
Uzunluk: 4624 mm
Genişlik: 1811 mm
Yükseklik: 1416 mm
Aks aralığı: 2810 mm
Bagaj hacmi: 480 lt
Boş Ağırlık: 1485 kg
Yakıt Türü: Benzin
Tüketim Şehir içi: 7,3 lt/100 km
Şehir dışı: 4,4 lt/100 km
Ortalama: 5,4 lt/100 km
Test Ortalama: 7.2 lt/100 km
Depo: 60 lt
CO2 emisyonu: 127 gr/km