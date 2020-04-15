Milli Piyango’dan 2 adet BMW çekilişi! Milli Piyango BMW çekilişi ne zaman? Biletler nereden alınır?

Milli Piyango BMW çekilişi ne zaman? Milli Piyango 2 adet BMW çekilişi yapacağını duyurdu. Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak ve halkın katılımını sağlamak amacıyla İdare tarafından eşya piyangosu düzenleneceği bildirildi. Çekilişte; 2020 model 5F51 yeni BMW 320i Sedan ve 2020 model 5F51 yeni BMW 320i Sedan verilecek. Peki; Milli Piyango BMW çekilişi ne zaman? Milli Piyango BMW çekilişi biletleri nereden alınır? İşte yanıtı!

ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek olmak amacıyla eşya piyangosu düzenleyecek. MPİ'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak ve halkın katılımını sağlamak amacıyla İdare tarafından eşya piyangosu düzenleneceği bildirildi.