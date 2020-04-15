Yaşlılık, malullük aylığı alan emeklilere aylık asgari ödeme tutarı bin liradan bin 500 liraya yükseltilirken, emeklilere artık bin 500 liranın altında ödeme yapılamıyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 650 bin emeklinin geliri arttı. Artıştan, maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi dul ve yetimleri de yararlanacak. Aylıklar, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak. Peki, SSK, SGK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç lira? İşte 2020 emekli maaşları…Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Emeklilere artık bin 500 liranın altında ödeme yapılamıyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 650 bin emeklinin geliri arttı.
DUL-YETİME DE VAR
Artıştan, maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi dul ve yetimleri de yararlanacak. Aylıklar, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak.
Örneğin; vefat etmiş emeklinin aylığı bin liraysa bin 500 liraya çıkacağı için eşine; aylık oranı yüzde 75 ise 750 lira yerine bin 125 lira, yüzde 50 ise 500 lira yerine 750 lira ödenecek. Yüzde 25 ölüm aylığı oranı olan çocuğuna ise 250 lira yerine 375 lira verilmeye başlanacak.
4 SORUDA YENİ KAZANÇ
● KİMLER YARARLANIYOR?
Aylık geliri bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu kapsamda yer alıyor.
● NASIL YANSIYOR?
Emeklilere artık aylık ek ödeme dahil bin 500 liranın altında ödeme yapılmayacak. Aylık kazancı bin 500 liranın altında olan emeklilerin geliri, bin 500 liraya yükseldi. Ek ödeme dahil bin lira alanın kazancı 500 lira arttı.