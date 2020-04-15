Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik önlemlerin 3 trilyon euroya mal olduğunu söyledi. Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Leyen, salgın nedeniyle AB ülkelerinde uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin sağlık sistemlerine ciddi biçimde yardımcı olmakla birlikte büyük bir ekonomik maliyet ortaya çıkardığını söyledi.

Kovid-19 sonucunda küresel ticaretin yavaşladığını hatırlatan von der Leyen, Avrupa'da çeşitli ticari işletmeler ve fabrikaların kapalı olduğunu anımsattı.

Von der Leyen, Avrupa'da ekonomik aktivitenin aşamalı biçimde başlaması gerektiğini söyledi.

Avrupa'da malların serbest dolaşımının çok önemli olduğunu anlatan von der Leyen, "Tek Pazar'ın tekrar çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 ile mücadele için AB ülkelerinin sağlık sistemlerini güçlendirecek ve şirketleri destekleyecek çeşitli adımlar attıklarına dikkati çeken von der Leyen, "AB'de Kovid-19 ile mücadeleye yönelik önlemlerin maliyeti 3 trilyon euroyu buldu." dedi.

YENİ BİR MARSHALL PLAN ÇAĞRISI

Salgın sonrasına Avrupa ekonomisinin yeniden canlanması için ciddi miktarda yatırım gerekeceğine işaret eden von der Leyen, "AB'nin gelecekteki bütçesi salgın sonrası ekonomik toparlanmada kritik rol oynayacak. Avrupa'da ekonomiyi canlandırmak için yeni Marshall Plan'a ihtiyaç var. AB'nin 2021-2027 yıllarına yönelik bütçesi Kovid-19 krizinin yanıtını içermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Von der leyen, AB'nin gelecekteki bütçesinin içerisinde yatırım mekanizması içermesi gerektiğini belirtti.

Ekonomileri daha dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmenin önemini vurgulayan von der Leyen, gelecekte arz zincirlerini kısaltmak ve çeşitlendirmek gerekeceğini anlattı.

TEK PAZAR HASAR GÖRDÜ

AB Konseyi Başkanı Michel de, AB ülkelerinin Kovid-19 nedeniyle uyguladıkları sıra dışı tedbirlerin ekonomik hayatı önemli ölçüde etkilediğini söyledi.

Avrupa'da kalkınmanın ana unsurlarından birinin Tek Pazar olduğuna işaret eden Michel, "Ülkelerin aldıkları tedbirler nedeniyle Tek Pazar ciddi hasar gördü. Tek Pazar'ı geliştirmemiz ve yeniden faal hale getirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

YATIRIM STRATEJİSİ BELİRLENMELİ

Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı "dev" bir yatırım stratejisi belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Michel, AB üyesi ülke liderlerinin 24 Nisan'da ekonomik toparlanma stratejisi ile ilgili video konferans toplantısı yapacaklarını ifade etti.

Michel, Avrupa'nın özellikle bazı kritik ekipman ve ürünlerde dışarıya daha az bağımlı hale gelmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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