Türkiye'de hangi illere yeni karantina geldi? İçişleri Bakanlığı koronavirüs karantinası ile ilgili son bilgileri açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "15.04.2020 günü saat 15.00 itibarı ile 58 ilimizdeki, 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 251.726' dır. Öte yandan 14 ilde, 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır." denildi. İşte karantina olan iller, ilçeler, köyler...
YENİ KARANTİNA AÇIKLAMASI
Bugün saat 15.00 itibarı ile 58 ildeki, 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.
Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 251 bin 726 olarak açıklandı.
Öte yandan 14 ilde, 41 yerleşim yerinde de karantina kararının kaldırıldığı bildirildi.
CORONA VİRÜS TÜRKİYE GENELİ SON HARİTA
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33 bin 70 test yapıldı. 4 bin 62 pozitif vaka çıktı. 65 bin 111'e ulaştı. 107 vatandaşımız hayatını kaybederken toplam can kaybı bin 403'e yükseldi. Son 24 saatte 842 hastamız iyileşti.
Kayseri corona virüs haritası
Konya corona virüs haritası
Malatya corona virüs haritası
Diyarbakır corona virüs haritası
KARANTİNA NE DEMEK?
Karantina, bulaşıcı bir hastalığa yakalanan şüpheli hâllerdeki insan ve hayvanları, hastalığın en uzun kuluçka devresine eşit bir zaman kimse ile temas ettirmemek için alınan tedbirsel faaliyetlerin tümü, sağlık yalıtımı olarak bilinir. İtalyancadan gelen kelimenin kökeni Venedik'ten gelir. Venedik Cumhuriyetinde salgın hastalık bulaşmasın diye şehre gelen gemiler, 40 gün boyunca denizde açıkta beklerdi. Karantina kelimesi de buradan gelmekteydi.
BAKANLIKTAN '14 GÜN' PAYLAŞIMI
Koronavirüse karşı "14 gün kuralı"nı uygularken evde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulunan Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından son 14 gün içerisinde yeni koronavirüs hastalığı görülen ülkelerden gelenlerin, öksürük, ateş, solunum sıkıntısı problemi yaşaması durumunda 14 gün boyunca evden çıkmamasını istedi.
''Evden çıkmak durumunda kalmanız durumunda mutlaka maske takın ve mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmayın'' denilirken, evde yapılması gerekenler ise şöyle:
"Mümkünse ayrı bir odada kalın. Ziyaretçi kabul etmeyin. Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın. Odanızı sık sık havalandırın. Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin. Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın. Ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el antiseptiği ile ovalayın. Sık sık el hijyeni sağlayın. Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın."
14 GÜN KURALI NEDİR?
* Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evde geçirin.
* Yurt dışına asla çıkmayın. Seyahatlerinizi erteleyin veya iptal edin.
* İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin.
* Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendiniz izole edin.
* Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas kurmayın.
* Odanızı sık sık havalandırın.
* Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin.
* Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye ovarak yıkayın.
* Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.
* Kıyafetleriniz 60 ya da 90 derecede normal deterjanla yıkayın.
*Havlu gibi hiçbir kişisel eşyayı ortak kullanmayın.
* Evden çıkmak zorunda kalırsanız mutlaka maske takın.
* Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.