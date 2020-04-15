Popüler sosyal medya uygulamaları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar da "WhatsApp çöktü mü?" sorusunu arama motorunda yoğun olarak araştırdı. Konuyla ilgili resmi açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi. Peki, Instagram ve Facebook çöktü mü? İşte o açıklama...