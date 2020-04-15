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    • Ekonomi
    • 15.04.2020 14:58
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    • 15.04.2020 15:10
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    , Facebook ve Instagram çöktü mü? Whatsapp, Facebook ve Instagram sorunu ne zaman bitecek?

    çöktü mü? sorusu yoğun olarak araştılıyor. Dünya üzerinde milyonlarca insan tarafından kullanılan popüler uygulamaları Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşandığı kullanıcılar tarafından sosyal medya üzerinde paylaşılıyor. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan "Whatsapp, Instagram ve Facebook servislerinde global kaynaklı sorun yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklamasında bulundu. Detaylar haberimizde...

    Whatsapp, Facebook ve Instagram çöktü mü?

    Popüler sosyal medya uygulamaları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar da "WhatsApp çöktü mü?" sorusunu arama motorunda yoğun olarak araştırdı. Konuyla ilgili resmi açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi. Peki, Instagram ve Facebook çöktü mü? İşte o açıklama...

    WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK'A ERİŞİM SORUNU

    Sosyal medyada yoğun olarak tartışılan WhatApp çöktü mü sorusu üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: "Whatsapp, Instagram ve Facebook servislerinde global kaynaklı sorun yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklamasında bulundu.

    INSTAGRAM, WHATSAPP VE FACEBOOK'TA GÖRSEL SORUNU

    Sosyal ağ Instagram'a dünya genelinde yaşanan bir sorun nedeniyle erişim sıkıntısı yaşanıyor. Instagram kullanıcıları, platformdaki yeni paylaşımlara erişim konusunda sorun yaşarken, "akış yenilemedi" ve "içerik yüklenemedi" uyarılarıyla karşılaştı.

    Instagram'da olduğu gibi Facebook ve WhatsApp'ta da görseller yüklenemezken, an itibariyle kullanıcılar bu platformlar üzerinden paylaşılan fotoğrafların yüklenmesinde ve görüntülenmesinde uyarı mesajlarıyla karşılaşıyor.

    Kullanıcılar, Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki karşılaşılan geniş çaplı erişim şikayetlerini bir diğer sosyal ağ Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dile getirirken, yaşanan sorun sosyal ağlar başta olmak üzere internet sitelerindeki erişim sıkıntılarını gerçek zamanlı olarak takip eden Downdetector.com'a da yansıdı.
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