



Uzmanlar, IMF'nin dünya ekonomisinin yüzde 3 daralacağını açıklamasının talebin daha da azalacağı endişelerini artırdığını, bunun da fiyatlar üzerinde negatif baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Amerikan Petrol Enstitüsünden dün yapılan açıklamaya göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 13,1 milyon artışla 486,9 milyon varile ulaştığı tahmin ediliyor.