Ayrıca düğün, konser, spor müsabakaları, şehirlerarası ve yurt dışı yolculuklar gibi faaliyetler de bir süreliğine yasaklandı. Okullarda ise eğitime ara verildi.

ÖDEDİKLERİNİZİ GERİ ALABİLİRSİNİZ'

Alınan bu kararlar virüsün yayılma hızını yavaşlatırken, diğer taraftan bazı mağduriyetlere de neden oldu. Düğün salonuyla anlaşan, parasını peşin ödeyen ya da senet imzalayan, özel okulda öğrenim gören öğrencinin eğitim ücretini sene başında peşin ödeyen ya da sözleşme yapan veliler, spor müsabakalarına toplu bilet alan sporseverler, konserler için yine aynı şekilde bilet alanlar, tüm bu organizasyonların iptali dolayısıyla hizmet alamadı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, TÜKODER Antalya Şube Başkanı Abdullah Özçulcu, alamadığı hizmetin parasını peşin ödediği için tek taraflı mağduriyet yaşayanlarla ilgili çözüm yolu gösterdi.