Gelir İdaresi Başkanlığı yeni tip koronavirüs sebebiyle gelir kaybına uğrayan vergi mükelleflerine kolaylık sağlayacak.

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar bu süreçte gerekli düzenlemeleri yapacaklarını belirterek "Bizim vergi ertelemelerimizde kesinlikle hiçbir faiz ve komisyon uygulanmayacak, ekstra maliyet olmayacak. Mükellef, nisanda hangi vergiyi ödeyecekse altı ay sonra da onu ödeyecek, ilave bir yük gelmeyecek. Vergi dairelerince bu süreçte icra takibi yapılmayacak. Bunun dışında borcunu ödemeye gayret gösteren fakat ödemede zorlanan mükelleflerimizin taksit talebinde bulunmaları mümkün" dedi.