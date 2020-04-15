Borel fiyatı ne kadar? Yerli ve milli Borel nedir, ne zaman satışa çıkacak?

Borel fiyatı ne kadar? Borel nedir? Borel ne zaman satışa çıkacak? Yerli ve milli dezenfektan Borel raflardaki yerini alacak. Borel fiyatı şimdiden araştırılmaya başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yerli ve milli dezenfektan olan Borel'in lansmanını gerçekleştirdi. Bakan Dönmez, Borel'in yarın satışa çıkacağını duyurdu.
BOREL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Enerji Bakanı Dönmez'in konuşması şöyle:
-Koronavirüsle mücadele önce ellerle başlıyor.
-Kişisel hijyen ürünlerine aşırı talep oldu.
-Benzine etanol karıştırma zorunluluğunu bir süreliğine kaldırdık. Sıkıntıları giderdik.
-Ekibimiz gece gündüz yoğun seri üretimine geçtik. Borel yarından itibaren farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşacak.
-Borel ele zarar vermiyor. İçeriğindeki maddeler elleri nemlendiriyor ve dermatolojik sorunlara neden olmuyor. Eldeki yaraların çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor.
-100 mililitrelik boyutta satışa çıkacak.
-Borel'in ilk parti üretimini sahada olan kahramanlarımıza hediye ediyoruz.
Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanımız, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Böylece üst dokusuna zarar vermeden cildimizi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor.
Ayrıca etil alkol uçtuktan sonra geriye kalan bor ve esansiyel yağlar antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde ayrıca eldeki bakteri ve mantarları da öldürerek yaraların iyileşmesini hızlandırıyor.
BOREL FİYATI NE KADAR?
Borel'in fiyatı henüz belli olmadı.