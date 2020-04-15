Borel fiyatı ne kadar? Yerli ve milli Borel nedir, ne zaman satışa çıkacak?

Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanımız, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Böylece üst dokusuna zarar vermeden cildimizi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor.

Ayrıca etil alkol uçtuktan sonra geriye kalan bor ve esansiyel yağlar antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde ayrıca eldeki bakteri ve mantarları da öldürerek yaraların iyileşmesini hızlandırıyor.

BOREL FİYATI NE KADAR?

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