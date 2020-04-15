Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.04.2020 09:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.05.2020 14:07
    ABONE OL

    Eğer bu lara borcunuz varsa iyi haber! (, Ziraat, Vakıf, , )

    Bu lara borcu olanlara müjdeli haber: Ziraat, Vakıf, , , , Denizbank-Teb-,... Hazine ve Maliye Bakanı , gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüse karşı sağlanan ekonomik desteklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bu bankalara borcu olanlara müjdeli haber!

    Bankalar vatandaşların kredi borçlarını erteledi fakat özellikle bazı bankalar yüklü miktarda faiz alma yolunu seçti. Durum böyle olunca vatandaşlar tepki gösterdi. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı. ''Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik; Mevduatını bozana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edeceğimiz bir şey değil. Bu konunun üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz. Özellikle bu dönemde, kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunu bilmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.

    BU BANKALAR KREDİ FAİZLERİNİ ERTELEMİŞTİ

    Ziraat Bankası

    Halk Bank,

    Vakıfbank

    Garanti Bankası

    İş Bankası

    QNB Finansbank

    Denizbank

    Akbank

    Yapı Kredi Bankası

    TEB

    Eximbank

    Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında adeta seferberlik içinde çalışıyoruz. 2.1 milyon ailemize 1.000 TL yardımı ulaştırdık. 4,4 milyon aileye 1000'er liralık yardımın ödemesi yakın zamanda başlayacak.

    "Vatandaşımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşa destek olmasını geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizi bilmenizi isteriz. Bu dönemde özellikle bu dönemde kimlerin özel bankaların avukatlığına savunduğunu görmenizi isteriz. Uluslararası kurumlardan yardım isteme, ülkeyi nereye götüreceği belli olmayan para basma söylemleri ile dertlerinin millet olmadığını gösterdiler."

    Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk.#BizBizeYeterizTürkiyem #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/z7KHZkA2k6

    — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 15, 2020
    Haberler Ekonomi Eğer bu bankalara borcunuz varsa iyi haber! (Halkbank, Ziraat, Vakıf, Akbank, İş Bankası)
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri