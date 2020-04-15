Bankalar vatandaşların kredi borçlarını erteledi fakat özellikle bazı bankalar yüklü miktarda faiz alma yolunu seçti. Durum böyle olunca vatandaşlar tepki gösterdi. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı. ''Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik; Mevduatını bozana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edeceğimiz bir şey değil. Bu konunun üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz. Özellikle bu dönemde, kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunu bilmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.