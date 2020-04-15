Bankalar vatandaşların kredi borçlarını erteledi fakat özellikle bazı bankalar yüklü miktarda faiz alma yolunu seçti. Durum böyle olunca vatandaşlar tepki gösterdi. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı. ''Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik; Mevduatını bozana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edeceğimiz bir şey değil. Bu konunun üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz. Özellikle bu dönemde, kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunu bilmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.
BU BANKALAR KREDİ FAİZLERİNİ ERTELEMİŞTİ
Ziraat Bankası
Halk Bank,
Vakıfbank
Garanti Bankası
İş Bankası
QNB Finansbank
Denizbank
Akbank
Yapı Kredi Bankası
TEB
Eximbank
Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında adeta seferberlik içinde çalışıyoruz. 2.1 milyon ailemize 1.000 TL yardımı ulaştırdık. 4,4 milyon aileye 1000'er liralık yardımın ödemesi yakın zamanda başlayacak.
"Vatandaşımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşa destek olmasını geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizi bilmenizi isteriz. Bu dönemde özellikle bu dönemde kimlerin özel bankaların avukatlığına savunduğunu görmenizi isteriz. Uluslararası kurumlardan yardım isteme, ülkeyi nereye götüreceği belli olmayan para basma söylemleri ile dertlerinin millet olmadığını gösterdiler."
Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk.#BizBizeYeterizTürkiyem #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/z7KHZkA2k6— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 15, 2020