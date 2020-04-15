İşten çıkarma yasaklandı mı? İşçi çıkarma yasağı kaç ay oldu? Milyonlarca işçinin beklediği işçi çıkarma yasağında yeni adım atıldı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, işçi çıkarmayı geçici olarak yasaklayan düzenlemenin de yer aldığı, torba yasa teklifini kabul etti. yeni ekonomik önlem paketi ile geçici işten çıkarma yasaklanacak, ücretsiz izindeki çalışanlara bu süre boyunca her ay bin 177 lira ödenecek.İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI KAÇ AY?
Pakete göre, 3 ay boyunca işten çıkarma olmayacak. Cumhurbaşkanı, geçici fesih yasağını 6 aya kadar uzatabilecek. Ayrıca, işçiler ücretsiz izne ayrılabilecek, ücretsiz izne ayrılan çalışanlara günlük 39 lira 24 kuruş ödeme yapılacak.
TORBA YASAĞI MADDELERİ NELERDİR?
-Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği sağlanacak.
-Kısa çalışma ödemelerine ilişkin başvuruların hızlı bir şekilde sonlandırılabilmesine ilişkin düzenleme yapılacak.
- Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasak olacak, bu süre üç ay daha uzatılabilecek.
- Yaşlılar ile engellilere yapılan yardımların üç ay süreyle gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartı aranmadan yapılması sağlanacak.
- Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısımları alınmayacak.
- Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek ve belediyelerce toplu taşıma faaliyetleri 3 ay süreyle desteklenebilecek. Bu süreler 3 ay uzatılabilecek.
- Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçları belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilecek, bu süre 3 ay uzatılabilecek.
- Sendikalar tarafından üye tespiti tarihlerinin ertelenmesi ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, grev ve lokavt süreçlerinin üç ay süreyle durdurulması sağlanacak, bu sürede de 3 ay uzatılabilecek.
- Türkiye Varlık Fonu'nun satın alacağı şirketlerden olası kaynak çıkışının engellenmesi ve Fonun denetim raporlarının Cumhurbaşkanına sunulması tarihi, Haziran yerine Eylül olacak.
- Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde %25'inin dağıtılabilecek.
- Kaçakçılıkla mücadelede el konulan, bulaşıcı salgın hastalıkla mücadelede doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve diğer malzemeler bekletilmeyerek ilgili kamu kurumuna tahsis edilecek.
- Tarım satış kooperatifleri birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait taksit ödemesi 2021 yılına ertelenecek.
- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilen lisansların geçerlilik süresi bir yıl uzatılacak.
- Seyahat Acentaları Birliğine üye seyahat acentalarının ödemesi gereken yıllık aidat 2020 yılında alınmayacak.
TEDAŞ'ın elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları yapılandırılacak.
- TOBB, kooperatifler, dernekler ve tarımsal üretici birlikleri gibi çeşitli kuruluşların genel kurul toplantıları ertelenecek.
- Ticaret gemilerine düzenlenen denize elverişlilik belgelerinin süreleri ile denetlemeleri 1/8/2020 tarihine kadar uzatılacak.
- Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin geçici süreyle bölge dışından yürütülmesine izin verilebilecek.
Hazine taşınmazlarına ilişkin ihaleler 31/7/2020 tarihine kadar elektronik ortamda yapılabilecek. Bu süre de 3 ay uzatılabilecek.
- Mücbir sebep hallerinde; Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin bilgi ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi vs. yöntemlerinin Bakanlıkça belirlenmesi,
- Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakültelerinin döner sermaye işletmesi birimlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilecek.
- Boşalan muhtarlıklara ilişkin 2020 yılında yapılması gereken seçimler, seçmen askı süreleri gibi yasal zorunlulukların koronavirüsle mücadele önlemleri çerçevesinde yürütülmesi mümkün olmadığı için ertelenecek.