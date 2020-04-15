İşten çıkarma yasaklandı mı? İşçi çıkarma yasağı kaç ay oldu? Milyonlarca işçinin beklediği işçi çıkarma yasağında yeni adım atıldı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, işçi çıkarmayı geçici olarak yasaklayan düzenlemenin de yer aldığı, torba yasa teklifini kabul etti. yeni ekonomik önlem paketi ile geçici işten çıkarma yasaklanacak, ücretsiz izindeki çalışanlara bu süre boyunca her ay bin 177 lira ödenecek.İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI KAÇ AY?

Pakete göre, 3 ay boyunca işten çıkarma olmayacak. Cumhurbaşkanı, geçici fesih yasağını 6 aya kadar uzatabilecek. Ayrıca, işçiler ücretsiz izne ayrılabilecek, ücretsiz izne ayrılan çalışanlara günlük 39 lira 24 kuruş ödeme yapılacak.

TORBA YASAĞI MADDELERİ NELERDİR?

-Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği sağlanacak.