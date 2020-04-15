Global piyasalarda koronavirüsünün etkisinin görülmesiyle birlikte dolar ve euroda inişli çıkışlı bir seyir gözlemleniyor. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın üzerinde, 6,89 seviyelerinden işlem görüyor. Bu kapsamda dolar ve euro ne kadar oldu sorusuna yanıt arayanlar güncel döviz kurlarını öğrenmek istiyor. İşte 15 Nisan canlı dolar ve euro alış satış fiyatı

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?