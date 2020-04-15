Global piyasalarda koronavirüsünün etkisinin görülmesiyle birlikte dolar ve euroda inişli çıkışlı bir seyir gözlemleniyor. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın üzerinde, 6,89 seviyelerinden işlem görüyor. Bu kapsamda dolar ve euro ne kadar oldu sorusuna yanıt arayanlar güncel döviz kurlarını öğrenmek istiyor. İşte 15 Nisan canlı dolar ve euro alış satış fiyatı
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 381 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 381 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 377 bin 450 lira, en yüksek 382 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 artışla 381 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 821 milyon 946 bin 210,94 lira, işlem miktarı ise 2.214 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 826 milyon 174 bin 476,27 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerle güne satış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 332 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 azalışla 10.593 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşerek 5.765 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 kaybederek 7.043 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 gerileyerek 4.483 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 azalarak 17.370 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2530 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin gevşetilmeye başlamasına karşın, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) dünkü raporunda salgının ekonomiye etkisinin beklenenden daha sert olacağına işaret edildiğini söyledi.
IMF'nin dün "Büyük Tecrit" başlığı ile yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonomik büyüme tahminini 2020 için yüzde 3,3'ten yüzde eksi 3'e, 2021 için yüzde 3,4'ten yüzde 5,8'e revize ederken, bu yıl Avro Bölgesi'nin de yüzde 7,5 daralacağı öngörüldü.
Analistler, bugün Kovid-19 salgına ilişkin haber akışının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Bej kitap raporu ile ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve New York Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Uluslararası Para Fonu (IMF), dün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Çin'in bu yıla yönelik yüzde 6'lık büyüme tahminini yüzde 1,2'ye düşürdü. Fon, Japonya'nın bu yıla ilişkin büyüme tahminini de yüzde 0,7'den yüzde eksi 5,2'ye çekti.
Çin tarafında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye yönelik etkilerini hafifletmek amacıyla atılan adımlar devam ederken, bu kapsamda Çin Merkez Bankası finansal kurumlara yönelik orta vadeli borç verme programı faiz oranını 20 baz puan azaltarak yüzde 2,95 ile rekor seviyeye düşürdü.
Çin döviz piyasası düzenleme otoritesi yurt dışı işlerin işleyişine yönelik kuralları gevşeteceklerini, bu sayede yurt dışı firmaların yerel ödemelerine yönelik sermaye kullanımının artmasını hedeflediklerini bildirdi.
Finansal piyasalarını dışa açma adımlarına da devam eden Çin, global yatırım bankalarıyla daha iyi rekabet edebilecek bir şirket kurmak için potansiyel olarak en büyük iki aracı şirketini birleştirme sürecini başlattı.
Gelişmelerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalarak 2.814,90 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,45 gerileyerek günü 19.550,09 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 107,1 seviyelerine geriledi.
Hndistan'da Sensex endeksi yüzde 2,1 artışla 31.341,60 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 24.258,20 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 primle 1.857,08 puanda seyrediyor.