Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Özel arabayla şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?

Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Seyahat yasağı bitiş tarihi açıklandı mı? Kovid-19 salgınına yönelik alınan önlemler arasında şehirler arası seyahat yasağı da bulunuyor. 31 şehre giriş çıkış özel izinler harici yapılamıyor. Arabayla veya otobüsle seyahat etmek isteyen kişilerin, E-Devlet üzerinden alabilecekleri seyahat izin belgesine sahip olması gerekiyor. Peki, şehirler arası yollar ne zaman açılacak?
GİRİŞ ÇIKIŞLAR DURDURULDU
Mart ayında İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valililiğine virüsü tebdirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı. Bu genelge içerisinde şehirler arası yolculukların valilik izni ile yapılabileceği duyuruldu.
Daha sonra yapılan açıklamada seyahat izin belgesi başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceği açıklandı. Özel araçları ile il dışına zorunlu yolculuk yapacak vatandaşlar da e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı hizmetlerinden "e-Başvuru" ile seyahat izin belgesi başvurularını yapabilirler.
ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK NASIL YAPILACAK?
Koronavirüs salgınına karşı "valilik izni" ile şehirlerarası seyahat dönemi resmen başladı. Özel araçla seyahat ise yasaktan muaf tutulurken, otobüs ve uçak ile şehirlerarası seyahatler artık valiliklerin özel iznine tabi olacak. İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı genelge uyarınca otobüs ile şehirlerarası seyahat için vatandaşların valiliklerden izin alması gerekecek.
Yetkililer, daha önce alınan kararlar gereği 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına müsaade edilmediğini hatırlatırken, özel araçlarıyla 65 yaş üstü yolcu taşıyan ya da şehirler arası yolculuk yapanlara izin verilmediğini ifade ettiler.
SEYAHAT YASAĞI OLAN İLLER!
Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'a seyahat yasağı bulunuyor.
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
1-e-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi çıkarmak isteyen vatandaşların öncelikle TC kimlik no ve e devlet şifresiyle giriş yapması gerekiyor.
2- Giriş yapma işlemini tamamlayan kullanıcılar İçişleri Bakanlığı bölümünde bulunan " e Başvuru" kısmına girerek karşısına gelen seçeneklerden " Seyahat İzin İşlemleri işaretlemesi gerekiyor.
3- Bunun işlemin ardından seyahat etmek isteyen vatandaşlar " Özel araçla seyahat izin belgesi" veya " Otobüs seyahat izin belgesi" seçeneklerinden kendilerine uygun olanı işaretliyorlar. Bu işlemin devamında "alt başvuru türü" ile belirtilen kısma bulundukları ilin valiliğini girmeleri gerekiyor. (Örneğin: İstanbul Valiliği)
4- Bu işlemlerin ardından kullanıcılar iletişim adresi, iletişim bilgileri, başvuru metni, başvuru belgesi ( ölüm belgesi, sağlık raporu) gidilecek il, gidilecek adres ve gidiş- dönüş tarihi gibi bilgileri doldurarak seyahat izin Belgesi çıkarma işlemini tamamlayabilirler.
ŞEHİRLER ARASI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Seyahat yasağının ne zaman sona ereceğine dair bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.