Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Özel arabayla şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?

Daha sonra yapılan açıklamada seyahat izin belgesi başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceği açıklandı. Özel araçları ile il dışına zorunlu yolculuk yapacak vatandaşlar da e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı hizmetlerinden "e-Başvuru" ile seyahat izin belgesi başvurularını yapabilirler.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK NASIL YAPILACAK?

Koronavirüs salgınına karşı "valilik izni" ile şehirlerarası seyahat dönemi resmen başladı. Özel araçla seyahat ise yasaktan muaf tutulurken, otobüs ve uçak ile şehirlerarası seyahatler artık valiliklerin özel iznine tabi olacak. İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı genelge uyarınca otobüs ile şehirlerarası seyahat için vatandaşların valiliklerden izin alması gerekecek.

Yetkililer, daha önce alınan kararlar gereği 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına müsaade edilmediğini hatırlatırken, özel araçlarıyla 65 yaş üstü yolcu taşıyan ya da şehirler arası yolculuk yapanlara izin verilmediğini ifade ettiler.