Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? 15 Nisan BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Nisan'ı yüzde 2,73 değer kaybıyla 95.854,92 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|55,45
|61,60
|-9,98
|Çelebi
|86,15
|95,70
|-9,98
|Gözde Girişim
|3,68
|4,04
|-8,91
|Reysaş GMYO
|5,94
|6,46
|-8,05
|Torunlar GMYO
|2,11
|2,29
|-7,86
|Net Holding
|1,66
|1,79
|-7,26
|Mavi Giyim
|37,40
|40,30
|-7,20
|Yataş
|5,74
|6,18
|-7,12
|Klimasan Klima
|14,68
|15,77
|-6,91
|Koç Holding
|15,03
|16,14
|-6,88
|Halk GMYO
|1,22
|1,31
|-6,87
|TAV Havalimanları
|20,12
|21,50
|-6,42
|Enka İnşaat
|6,04
|6,45
|-6,36
|Global Yatırım Holding
|2,87
|3,06
|-6,21
|İş GMYO
|1,37
|1,46
|-6,16
|Akbank
|5,65
|6,02
|-6,15
|İş Finansal Kiralama
|2,99
|3,18
|-5,97
|Doğuş Otomotiv
|7,46
|7,92
|-5,81
|Borusan Mannesmann
|8,40
|8,91
|-5,72
|Özak GMYO
|2,32
|2,46
|-5,69