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    • Ekonomi
    • 15.04.2020 20:54
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    • 15.04.2020 20:54
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? 15 Nisan BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 15 Nisan'ı yüzde 2,73 değer kaybıyla 95.854,92 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 15 Nisan'ı yüzde 2,73 değer kaybıyla 95.854,92 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Pegasus 55,45 61,60 -9,98
    Çelebi 86,15 95,70 -9,98
    Gözde Girişim 3,68 4,04 -8,91
    Reysaş GMYO 5,94 6,46 -8,05
    Torunlar GMYO 2,11 2,29 -7,86
    Net Holding 1,66 1,79 -7,26
    Mavi Giyim 37,40 40,30 -7,20
    Yataş 5,74 6,18 -7,12
    Klimasan Klima 14,68 15,77 -6,91
    Koç Holding 15,03 16,14 -6,88
    Halk GMYO 1,22 1,31 -6,87
    TAV Havalimanları 20,12 21,50 -6,42
    Enka İnşaat 6,04 6,45 -6,36
    Global Yatırım Holding 2,87 3,06 -6,21
    İş GMYO 1,37 1,46 -6,16
    Akbank 5,65 6,02 -6,15
    İş Finansal Kiralama 2,99 3,18 -5,97
    Doğuş Otomotiv 7,46 7,92 -5,81
    Borusan Mannesmann 8,40 8,91 -5,72
    Özak GMYO 2,32 2,46 -5,69

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