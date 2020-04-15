6 ay geri ödemesiz 10.000 TL… Ziraat Bankası kredi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat destek kredisi yattı mı?

Ziraat Bankası kredi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat destek kredisi yattı mı? 10.000 TL Ziraat Bankası destek kredisine milyonlarca kişi başvurdu. Başvuru dönemi devam ederken, hali hazırda başvuru yapan kişiler ise Ziraat Bankası kredi başvuru sonuçlarını sorguluyor. Kendilerine kredi çıkıp çıkmadığını merak eden vatandaşlar Ziraat Bankası destek kredisi yattı mı sorusuna yanıt arıyor. Vatandaşların cebini rahatlatacak kredilere yoğun başvuru olmuştu. Hanede 5 bin TL altı geliri bulunan kişilerin başvurabildiği bu kredi türünün 6 ay geri ödemesi bulunmuyor. Ödemeler ise 36 ay vadeye yayılacak. İşte, Ziraat Bankası kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı…

ZİRAAT BANKASI 10 BİN TL KREDİ YATTI MI?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası başlattı. Yoğun ilgi gören krediye başvurular devam ediyor.