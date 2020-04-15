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    • 15.04.2020 20:07
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    • 15.04.2020 20:07
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    Borsada değer kazanan hisseler hangileri oldu? 15 Nisan değer kazanan hisseler

    'da endeksi, günü yüzde 2,73 değer kaybıyla 95.854,92 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, 15 Nisan BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada değer kazanan hisseler

    'da endeksi, günü yüzde 2,73 değer kaybıyla 95.854,92 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Migros Ticaret 28,86 26,24 9,98
    Tat Gıda 7,30 6,64 9,94
    Ülker Bisküvi 23,42 21,98 6,55
    Hektaş 10,89 10,35 5,22
    Anadolu Grubu Holding 15,80 15,06 4,91
    Kerevitaş Gıda 3,67 3,50 4,86
    Bizim Mağazaları 11,93 11,38 4,83
    Şok Marketler 9,80 9,36 4,70
    Bim Mağazalar 54,15 51,85 4,44
    İskenderun Demir Çelik 6,68 6,60 1,21
    Ereğli Demir Çelik 7,91 7,83 1,02
    Vestel 11,30 11,25 0,44
    Tofaş Oto. Fabrikaları 19,07 19,06 0,05

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