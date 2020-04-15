Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,73 değer kaybıyla 95.854,92 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|28,86
|26,24
|9,98
|Tat Gıda
|7,30
|6,64
|9,94
|Ülker Bisküvi
|23,42
|21,98
|6,55
|Hektaş
|10,89
|10,35
|5,22
|Anadolu Grubu Holding
|15,80
|15,06
|4,91
|Kerevitaş Gıda
|3,67
|3,50
|4,86
|Bizim Mağazaları
|11,93
|11,38
|4,83
|Şok Marketler
|9,80
|9,36
|4,70
|Bim Mağazalar
|54,15
|51,85
|4,44
|İskenderun Demir Çelik
|6,68
|6,60
|1,21
|Ereğli Demir Çelik
|7,91
|7,83
|1,02
|Vestel
|11,30
|11,25
|0,44
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|19,07
|19,06
|0,05