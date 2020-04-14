Hükümetten müjde geldi! Günlük 39 TL ödenecek! KÇÖ yattı mı?

Kısa Çalışma ödeneği kapsamına girmeyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifinde, kısa çalışma ödeneği kapsamına girmeyenlere, işsizlik maaşı alamayanlara ve ücretsiz izne ayrılanlara nakit desteği sağlanacak. Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği sağlanacak. AK Parti tarafından hazırlanan ve Mehmet Muş tarafından bugün açıklanan 15 maddelik kanun teklifinde, vatandaşlara verilecek nakit desteği ile ilgili açıklamalar yaptı.
GÜNLÜK 39,24 TL ÖDEME
Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ya da işten çıkarıldığında işsizlik maaşını almaya hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 TL ödeme yapılacak.
AK Parti tarafından hazırlanan ve Mehmet Muş tarafından bugün açıklanan 15 maddelik kanun teklifinde, vatandaşlara verilecek nakit desteği ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
Covid-19 salgının sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi ile ;
- Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğüine hak kazanamayan işçilerimize nakdi ücret desteği sağlanması,
- Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilememesi,
- Yaşlılar ile engellilere yapılan yardımların üç ay süreyle gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartı aranmadan yapılması.
3 AY İŞTEN ÇIKARMALAR YASAKLANACAK
Söz konusu kanun teklfi ile 3 ay işten çıkarmalar yasaklanacak. Bu kapsama ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri girmiyor.
BAŞVURU NASIL OLACAK?
Kanun teklifi TBMM 'ye geldi. Meclisten geçmesinin ardından kanun teklifi yürürlüğe girecek ve günlük 39 TL ödeme için başvurular alınacak. Kısa çalışma ödeneği ödemelerinin ise 5 Mayıs 'ta yapılması bekleniyor.
ÖDEMELER NEREDEN ALINACAK?
Bakan Karaismailoğlu "Bu süreçte vatandaşlarımıza PTT iş yerlerinden, PTT ATM'lerinden ve kamu banka ATM'lerinden ödeme yapılmayacak" açıklamasında bulundu.
İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerinin de PTT ile İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında PTT iş yerlerinde ödendiğini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Söz konusu ödemeler de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, ilk etapta 600 bin vatandaşa 6 Nisan'dan itibaren evlerinde teslim edilecek. Bu süreçte vatandaşlarımıza PTT iş yerlerinden, PTT ATM'lerinden ve kamu banka ATM'lerinden ödeme yapılmayacak."
SOSYAL YARDIMDAN KİMLER YARARLANACAK?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca;
– 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya,
– 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
Bu Kanunlar kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.
SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,
1 ve 6 olanlar 2'sinde
2 ve 7 olanlar 3'ünde
3 ve 8 olanlar 4'ünde
4 ve 9 olanlar 5'inde
PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.