Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.04.2020 11:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.04.2020 11:51
    ABONE OL

    Son dakika: Rus si dibi gördü! Yüzde 98 gerileme!

    ’de yaşanan krizi ve koronavirüs sonrası de dalgalanma yaşayan için tehlike çanları çalıyor. Rusya Merkez Bankası’ndan açıklanan verilere göre, Rusya'ya doğrudan yabancı yatırımların 2020'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 98 gerileyerek 200 milyon dolara gerilediği bildirildi.

    Rus ekonomisi dibi gördü! Yüzde 98 gerileme!

    Merkez Bankası tarafından yayınlanan verilere göre, yılın ilk çeyreğinde ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırımların 200 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

    Böylelikle, geçen yılın aynı döneminde doğrudan yabancı yatırımların 10,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği Rusya'da yabancı yatırımlar yüzde 98 azalış kaydetti

    Açıklanan verilere göre, ülkenin , , sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gibi ürünlerden oluşan emtia ihracatı da aynı dönemde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 24,5 gerileyerek 47,7 milyar dolara düştü.

    Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, dün yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki işsiz sayısının 2,5 milyondan 8 milyona yükselebileceğini belirterek, "Kovid-19'a yönelik önlemlerin süresi uzatılırsa ülke si yüzde 5 küçülebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Rus ekonomisi dibi gördü! Yüzde 98 gerileme!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri