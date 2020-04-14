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    • Ekonomi
    • 14.04.2020 11:51
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    • 14.04.2020 11:51
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    : Bakanlıktan " kapatılacak" iddialarına yalanlama

    haberi... Sanayi ve , Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ illerindeki nin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

    Bakanlıktan o iddialara yalanlama

    Bakanlığın açıklaması şöyle:

    Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan başta İstanbul olmak üzere fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ illerindeki nin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceğine yönelik haberler üzerine Sanayi ve 'ndan yazılı açıklama yapıldı. İddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

    SANAYİNİN DURMAMASI İÇİN TÜM ÖNLEMLER ALINDI
    COVID-19 ile mücadele sürerken ülkemiz ekonomisinin belkemiği olan sanayi sektöründe, üretimin durmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulanarak, büyük bir özveriyle faaliyetlerin devam ettiğine dikkat çektildi.

    Açıklamada, "Ülkemiz ekonomisini hedef alan bu tarz asılsız haberler, gece gündüz fedakarca çalışan emekçilerimiz başta olmak üzere tüm üretim aktörlerince üzüntüyle karşılanmaktadır" denildi.

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