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    • Ekonomi
    • 14.04.2020 10:25
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    • 14.04.2020 10:25
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    onlarca yeni personel alacak | TÜBİTAK personel alım başvurusu nereden yapılır?

    Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde (BTE) görevlendirilmek üzere 86'su araştırmacı, 3'ü teknik ve destek, 10'u da teknisyen olmak üzere 99 yeni personel alınacak. Başvurular 5 Mayıs'a kadar TÜBİTAK sitesi üzerinden yapılacak.

    TÜBİTAK onlarca yeni personel alacak

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde (BTE) görev yapmak üzere 99 personel alınacak.

    TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM BTE bünyesinde görev yapmak üzere, 86'sı araştırmacı, 3'ü teknik ve destek, 10'u da teknisyen olmak üzere 99 yeni personel istihdam edilecek.

    Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden 5 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

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