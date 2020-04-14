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    • Ekonomi
    • 14.04.2020 12:15
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    • 14.04.2020 12:18
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    Fransa ekonomisine koronavirüs darbesi! Yüzde 8 küçülecek!

    Maire, Ülkede serbest dolaşımın 1 ay daha sınırlandırılmasıyla ülke ekonomisinin yüzde 8 gerileyeceğini ifade eden , bu süreçte zor durumda olan şirketlerin iflas etmemesi için 100 milyar avro kaynak ayrıldığını belirtti.

    Fransa ekonomisine koronavirüs darbesi! Yüzde 8 küçülecek!

    Maire, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının 11 Mayıs'a kadar uzatılmasıyla ülke ekonomisinin yüzde 8 küçüleceğini açıkladı.

    , BFMTV kanalında salgının ülke ekonomisine etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Ülkede serbest dolaşımın 1 ay daha sınırlandırılmasıyla ülke ekonomisinin yüzde 8 gerileyeceğini ifade eden Le Maire, bu süreçte zor durumda olan şirketlerin iflas etmemesi için 100 milyar avro kaynak ayrıldığını belirtti.

    Le Maire, geçen hafta yaptığı açıklamada ülkenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğu yaşayabileceğini bildirmişti.

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