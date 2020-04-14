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    • Ekonomi
    • 15.04.2020 08:51
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    • 15.04.2020 08:51
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    1000 TL nakit yardım alamayan vatandaşlara yeni devlet yardımı geliyor! İşte alma şartları

    Ekonomik istikrar kalkanı paketiyle birlikte koronavirüsün etkilerini azaltmak için yeni bir sosyal destek programı da açıklandı. Üç faz olarak uygulanan bu destek programının ilk fazı uygulamaya girerken, ikinci ve üçüncü bölüm de önümüzdeki günlerde uygulamaya girecek. Programın üçüncü fazında daha önce hiç almamış ancak koronavirüs nedeniyle mağdur olanlar hedefleniyor. Burada da yardım hane başına bin lira olacak. Sosyal yardımlarla ilgili olarak merak edilen sorulara yanıt aradık. Korona virüs salgını nedeni ile işten çıkarılmış olan vatandaşlarımıza ve lere devlet tarafından yardım yapılmaya devam edilmektedir. Geçtiğimiz günlerde iki milyon aileye 1000 TL maddi destek yardımı yapılmıştı.

    1000 tl yardım alamayan vatandaşlara yeni devlet yardımı geliyor

    2 milyon 111 haneye yapılan desteğin ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelen açıklama ile de bu yardımların devam edeceğini ve 3. fazın gerçekleşeceğini kamuoyuna duyuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2. Faz yardımların tamamlanmasının ardından 3. Faz için de hazırlıkların başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk, "3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Bu anlamda devlet tarafından yeniden yardım yapılacak. İşte, 1000 TL devlet sosyal yardım alamayan vatandaşlar için yeni yardım paketi ve detayları...

    BİRİNCİ FAZ ÖDEMELERİ YAPILDI

    Geçtiğimiz haftalarda birinci fazda bulunan vatandaşlara 1000 TL 'lik nakdi yardım yapıldı. Birinci fazdaki vatandaşlar şu şekildeydi:

    "Yaşlı Aylığı,

    Engelli Aylığı,

    Engelli Yakını Aylığı,

    Silikozis Aylığı,

    Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

    Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

    Öksüz Yetim Yardımı,

    Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı,

    Şartlı Eğitim Yardımı,

    Şartlı Sağlık Yardımı,

    Çoklu Doğum Yardımı,

    Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı

    İKİNCİ FAZ İÇİN BAŞVURU YOK

    İkinci fazda bulunan vatandaşlar 1000 TL 'lik nakdi yardımdan faydalanamamıştı. Yapılacak yeni 1000 TL 'lik nakdi yardımın bu kapsamdaki vatandşlara verilmesi planlanıyor.

    ÜÇÜNCÜ FAZ NEYİ KAPSAYACAK?

    Yardım programlarının 3. bölümünde kaç haneye yardım yapılacağı henüz belli değil. Bu fazda , sosyal yardım havuzunda yer almayan ancak korona nedeniyle zor durumda olan , işyeri kapanan ve işten çıkarılan kişilere ödeme yapılması hedefleniyor.

    Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kişinin birkaç ay önce çok iyi geliri olabilir, evi olabilir, iyi yaşam standartları olabilir, ancak koronavirüs nedeniyle işletmesi kapanmıştır, kendisi de maddi zorluğa düşmüştür. Hedef tam olarak bu kişilere ulaşabilmek. Koronavirüsün maddi olarak zarar verdiği herkes bu kapsama girecek" denildi.

    BAŞVURULAR ALINACAK

    3. faz ödemeleri için başvurular alınacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için önümüzdeki günlerde bir başvuru ekranı açılacak. E Devlet üzerinden talepler toplanacak ve talepler değerlendirildikten yardım alacak kişiler belirlenecek.

    YARDIM MİKTARI ve NASIL ÖDENECEĞİ BELLİ OLDU

    Yardım miktarı 1000 TL olacak. Nakdi yardım PTT aracılığıyla evlere kadar getirilecek.
    Haberler Ekonomi 1000 TL nakit yardım alamayan vatandaşlara yeni devlet yardımı geliyor! İşte alma şartları
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