1000 TL nakit yardım alamayan vatandaşlara yeni devlet yardımı geliyor! İşte alma şartları

İKİNCİ FAZ İÇİN BAŞVURU YOK

İkinci fazda bulunan vatandaşlar 1000 TL 'lik nakdi yardımdan faydalanamamıştı. Yapılacak yeni 1000 TL 'lik nakdi yardımın bu kapsamdaki vatandşlara verilmesi planlanıyor.

ÜÇÜNCÜ FAZ NEYİ KAPSAYACAK?

Yardım programlarının 3. bölümünde kaç haneye yardım yapılacağı henüz belli değil. Bu fazda , sosyal yardım havuzunda yer almayan ancak korona nedeniyle zor durumda olan , işyeri kapanan ve işten çıkarılan kişilere ödeme yapılması hedefleniyor.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kişinin birkaç ay önce çok iyi geliri olabilir, evi olabilir, iyi yaşam standartları olabilir, ancak koronavirüs nedeniyle işletmesi kapanmıştır, kendisi de maddi zorluğa düşmüştür. Hedef tam olarak bu kişilere ulaşabilmek. Koronavirüsün maddi olarak zarar verdiği herkes bu kapsama girecek" denildi.