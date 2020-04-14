Çalışana 4’lü koruma

Coronavirüs salgını süresince çalışanları koruyacak önemli adımlar atıldı. Faaliyetlerini geçici olarak durduran ya da önemli ölçüde azaltan işyerleri için kısa çalışma ödeneği devreye alınıp işçilerin yararlanması kolaylaştırılırken, telafi çalışması yeniden düzenlendi. Tüm çalışanlara iş güvencesi ve ücretsiz izinde olanlara destek için de kollar sıvandı. İşte çalışanları koruyacak 4 önemli hamle:
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Coronavirüs sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az 3'te 1 oranında azaltan ya da faaliyetini en az 4 hafta durduran işverenler kısa çalışma ödeneğine başvurabiliyor. Şartlar da kolaylaştırıldı. Son 3 yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışan, son 60 gün hizmet akdine tabi işçilere, 3 ay süreyle maaşlarına göre aylık bin 753 ile 4 bin 380 lira arasında kısa çalışma ödeneği veriliyor. Uygulamadan yararlanmak için 'işçi çıkartılmaması' şartı bulunuyor.
TAM MAAŞ, 4 AYDA TELAFİ: Coronavirüs tedbirleri kapsamında devreye alınan uygulamalardan biri de telafi çalışması. 2 aylık telafi çalışma süresi, 4 aya çıkarıldı. Normal çalışma sürelerinin altında çalışan ya da geçici olarak işlerini durduran işletmeler, 4 aylık telafi süresiyle kaybını giderebilecek. Böylelikle ne ücret ne de işgücü kaybı olacak. Yani çalışılmayan ya da az çalışılan dönemde ücretler tam olarak ödenecek. Çalışılmayan sürenin bitiminde 4 aya varan telafi çalışması yapılacak.
3 AY İŞ GÜVENCESİ: Hazırlanan yasa teklifine göre, bütün işçiler Coronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 3 ay süreyle iş güvencesinden yararlanacak. İş Kanunu kapsamında olmayan hava taşıma işlerini, 50'den az işçi çalıştıran tarım işyerlerini, ev hizmetlerini, sporcuları, 3 kişinin çalıştığı küçük esnafa ait yerleri de kapsayacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek.
ÜCRETSİZ İZİNDE ÖDEME: BU destekle işsizlik maaşından yararlanamayan, kısa çalışma ödeneği alamayanlara 3 ay süreyle destek verilecek. Desteğin tutarı aylık bin 170 lira olacak. Bu desteğin işveren tarafından kötü niyetli olarak kullanılması önlenecek. İşverenler bu süreçte iş anlaşmalarını tek taraflı feshedemeyecek. Çalışanın kıdem tazminatı korunacak. Genel Sağlık Sigortası primleri ödenecek.