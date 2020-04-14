Çalışana 4’lü koruma





KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Coronavirüs sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az 3'te 1 oranında azaltan ya da faaliyetini en az 4 hafta durduran işverenler kısa çalışma ödeneğine başvurabiliyor. Şartlar da kolaylaştırıldı. Son 3 yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışan, son 60 gün hizmet akdine tabi işçilere, 3 ay süreyle maaşlarına göre aylık bin 753 ile 4 bin 380 lira arasında kısa çalışma ödeneği veriliyor. Uygulamadan yararlanmak için 'işçi çıkartılmaması' şartı bulunuyor.