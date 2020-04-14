Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,23 değer kazancıyla 98.549,80 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|1,79
|1,86
|-3,76
|Enka İnşaat
|6,45
|6,69
|-3,59
|Reysaş GMYO
|6,46
|6,60
|-2,12
|Gübre Fabrikaları
|14,94
|15,25
|-2,03
|Akçansa
|7,35
|7,47
|-1,61
|Klimasan Klima
|15,77
|15,97
|-1,25
|Borusan Mannesmann
|8,91
|9,00
|-1,00
|Doğuş Otomotiv
|7,92
|7,99
|-0,88
|Eczacıbaşı İlaç
|4,46
|4,49
|-0,60
|Bursa Çimento
|3,41
|3,43
|-0,58
|MLP Sağlık
|13,11
|13,17
|-0,46
|Alkim Kimya
|49,08
|49,28
|-0,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,58
|9,60
|-0,25
|Selçuk Ecza Deposu
|7,16
|7,17
|-0,14