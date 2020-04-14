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    • Ekonomi
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    • 14.04.2020 22:14
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    Borsada hangileri? İşte 14 Nisan değer kaybeden hisseler

    'da endeksi, günü yüzde 2,23 değer kazancıyla 98.549,80 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada değer kaybeden hisseler hangileri

    'da endeksi, günü yüzde 2,23 değer kazancıyla 98.549,80 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Net Holding 1,79 1,86 -3,76
    Enka İnşaat 6,45 6,69 -3,59
    Reysaş GMYO 6,46 6,60 -2,12
    Gübre Fabrikaları 14,94 15,25 -2,03
    Akçansa 7,35 7,47 -1,61
    Klimasan Klima 15,77 15,97 -1,25
    Borusan Mannesmann 8,91 9,00 -1,00
    Doğuş Otomotiv 7,92 7,99 -0,88
    Eczacıbaşı İlaç 4,46 4,49 -0,60
    Bursa Çimento 3,41 3,43 -0,58
    MLP Sağlık 13,11 13,17 -0,46
    Alkim Kimya 49,08 49,28 -0,41
    Eczacıbaşı Yatırım 9,58 9,60 -0,25
    Selçuk Ecza Deposu 7,16 7,17 -0,14

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