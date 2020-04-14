Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,23 değer kazancıyla 98.549,80 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|61,60
|56,00
|10,00
|Çelebi
|95,70
|87,00
|10,00
|TAV Havalimanları
|21,50
|19,55
|9,97
|Bizim Mağazaları
|11,38
|10,35
|9,95
|Koza Altın
|73,50
|67,15
|9,46
|ASELSAN
|27,28
|24,94
|9,38
|İpek Doğal Enerji
|10,50
|9,76
|7,58
|Türk Hava Yolları
|10,90
|10,19
|6,97
|Koç Holding
|16,14
|15,12
|6,75
|Arçelik
|16,00
|15,07
|6,17
|Gözde Girişim
|4,04
|3,81
|6,04
|Koza Madencilik
|11,70
|11,08
|5,60
|T.S.K.B.
|1,02
|0,97
|5,15
|Good-Year
|4,15
|3,96
|4,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,34
|5,12
|4,30
|Vestel
|11,25
|10,83
|3,88
|Adana Çimento (A)
|8,04
|7,75
|3,74
|Türk Traktör
|51,55
|49,70
|3,72
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,60
|10,22
|3,72
|Ülker Bisküvi
|21,98
|21,26
|3,39