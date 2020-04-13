1000 TL sosyal yardım başvuru formu sorgulama! 1000 TL nasıl alınır? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Milyonlarca kişiye devlet desteği sürüyor. Salgın sürecinde kişi başına 1000 TL destek verilmeye devam ediyor. Peki, 1000 TL nasıl alınır? 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL sosyal yardım başvuru formu için vatandaşlar araştırma yapıyor. İlk faz ödemeleri tamamlandı ve 2 milyon üstünde kişiye yardım yapıldı. Bu kişiler hali hazırda sosyal yardım alan kişilerdi. 2. faz ödemeleri de devlet tarafından tespit edilen kişilere yapılacak. 3. faz ödemelerinde ise başvurular E-Devlet'ten alınacak.

DETAYLAR AÇIKLANDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu ve corona virüsü ile mücadele için 2. faz sosyal yardım programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımın detaylarını açıkladı.

İlk fazda toplam da 2 milyon 111 bin haneye 1000 tl yardım yapıldığını söyleyen bakan, ikinci fazda 1000 tl olarak yapılacak sosyal yardım da 2 milyon 300 bin haneye ulaşacağını söyledi. Bakan Selçuk; "2. fazda halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1.000 TL'lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1.000'er TL nakdi destek vereceğiz" diye konuştu.