OPEC+ adıyla bilinen ve 23 üyenin bulunduğu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin telekonferans yoluyla düzenledikleri 10'uncu Olağanüstü Bakanlar Toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, yaptığı açıklamada, cuma günü alınan petrol üretim kesintisi kararının uygulanacağını bildirdi.

Buna göre, OPEC+ olarak bilinen grup, günlük ham petrol üretim miktarını 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar 10 milyon varil azaltacak.

Söz konusu kesinti, uygulanmaya başladığı tarihten itibaren örgütün en büyük kesintisi olarak tarihe geçecek.

PETROL KESİNTİSİ FİYATLARI ETKİLER Mİ?

OPEC+'nın 9,7 milyon varil/gün olarak açıkladığı üretim kısıntına, Mayıs ayında çekirdek OPEC üyelerinin tam uyacakları ve diğer üyelerin ise yüzde 50 uyacaklarını öngören Goldman Sachs, gerçekleşecek üretim kısıntısının 4,1 milyon varil/gün olacağını savundu.

Kısa vadede 20 dolar/varil olarak ortaya koydukları petrol fiyatı tahmini için risklerin aşağı yönlü olduğunu belirten Goldman Sachs, ancak gönüllü olmayan, fiyat düşüşleri nedeniyle üretim kısıntılarının Nisan-Mayıs döneminde petrol talebinde beklenen ortalama 19 milyon varil/gün düşüşü telafi etmek için yeterince büyük olabileceğini de vurguladı.

Gelişmeler üzerine, yeni haftanın ilk işlemlerinde Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 4.92 artışla 29.95 dolara, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3.18 artışla 32.66 dolara yükseldi.