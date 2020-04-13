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    • Ekonomi
    • 13.04.2020 09:21
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    • 13.04.2020 10:37
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    Kredi kartında flaş gelişme! şartı kaldırılıyor!

    Kredi kartı sözleşmelerinde aranan yazılı şekil ve şartı Meclis’e sunulan da yer aldı. Yeni düzenleme ile kredi kartı çıkarmak için vatandaşlar şubelerine gitmeden uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden gerekli olan sözleşmeleri yapabilecek.

    Kredi kartında flaş gelişme! O şart kaldırılıyor!

    ların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde fiziki belge ve kullanımının azaltılmasına yönelik önemli bir adım atılıyor.

    Cumhurbaşkanlığı 2020 Programı'nda yer alan düzenleme koronavirüs salgını sonrası Meclis'e sunulacak ya eklendi.

    Yenişafak'ta yer alan habere göre, söz konusu düzenleme ile banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 5464 sayılı Banka Kartları ve 'nda da değişiklik yapılması öngörülüyor.

    ISLAK İMZA ŞARTI KALKIYOR
    İlgili kanunda yapılacak değişiklik sonrası, kart çıkaran kuruluşlar ile kart sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen sözleşmelerde aranan yazılı şekil şartı kaldırılarak, bu sözleşmelerin ıslak imza şartı aranmaksızın uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden yapılabilmesinin önü açılacak.

    Düzenleme ile birlikte kredi kartı çıkarmak için artık vatandaşların banka şubelerine gitmelerine de gerek kalmayacak.

    Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda yer alan ilgili madde.

    'de kart sayısı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 218 milyondan 239 milyona çıktı. Bunun 168 milyonu banka kartları, 71 milyon kredi kartlarından oluştu.

    TARİHİ REKOR KIRILDI

    Koronavirüs salgını sonrası kredi kartlarındaki temassız işlem adedi de giderek artıyor.

    (BKM) verilerine göre, POS'larda yapılan her 5 işlemden biri temassız yapılarak tüm zamanların en yüksek rakamları görüldü. Temassız ödemeler mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 170 artış gösterirken, 2,5 milyon farklı kart üzerinden ise ilk kez temassız ödeme yapıldı.

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    Haberler Ekonomi Kredi kartında flaş gelişme! Islak imza şartı kaldırılıyor!
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