





İş Yatırım'ın, "İki ileri, bir geri!" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Paskalya tatili sonrası dünya borsaları satıcılı bir seyirle haftaya başlıyor. Salgın cephesinde Avrupa ve ABD'den karışık sinyaller geliyor.

"İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'da can kaybı azalırken iyileşenler artıyor. ABD'de ise salgın tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor.

"Türkiye zorunlu olarak evde kaldığı bir hafta-sonu sonrasında yeni haftaya başlıyor. Salgınla ilgili açıklanan rakamlar matematiksel modelimizden daha iyi geliyor.

"Yeni ölüm sayısının istikrara kavuşması ve iyileşenlerin artması ümit veriyor. Cuma günü yaşanan kargaşanın bu olumlu tabloyu ne kadar bozacağını iki hafta sonra anlayabileceğiz.

"ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki satışlara paralel Borsa İstanbul'da %1 civarı satıcılı bir açılış öngörüyoruz.