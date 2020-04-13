BDDK “Swap” kararının duyurdu… Swap nedir? Swap limiti ne demek?

BDDK Swap kararı sonrası swap nedir sorusu gündem oldu. Swap limiti ne demek? Swap ne demek? BDDK, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 1.0'i ile sınırlandırılması kararı aldı. Bu gelişmenin ardından swap hakkında araştırma yapılıyor. İşte, swap nedir sorusunun yanıtı!

SWAP NEDİR?

Swap yani bir diğer adıyla takas; iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işleme verilen isimdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanıyor. Swap, özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.