Çalışanlara müjde! Ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır? Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar?

Ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır? Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren müjdeli haber geçtiğimiz günlerde verilmişti. Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara bu zorlu dönemde devlet desteği geldi. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında işçiler gelirsiz kalmayacak. Peki, ücretsiz izin maaşı nasıl alınır? Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Yanıtı haberimizde…
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞI NEDİR?
Bakan Albayrak, yayınladığı video ile müjdeli haberi duyurdu. Albayrak, 3 aylık 1170 TL ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartlarını duyururken bu haktan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkartılan vatandaşların yararlanacağını belirtti.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NASIL ALINIR?
Ücretsiz izin maaş desteği için başvuruların ne zaman ve nasıl olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
KAÇ AY OLACAK?
3 ay yapılacak olan yardımın süresini Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?
Hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar içeren, 62 maddelik bir taslak metin hazırladı. Bu taslağa göre işten çıkarma yasaklanıyor. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödeme yapılacak. Aylık toplamda 1.170 TL maaş ödemesi yapılmış olacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Üçte bir oranında azaltması demek, 6 iş günü çalışmanın yapıldığı işyerinde 4 gün çalışma yapılmaması anlamına geliyor. Bu kapsamda da işçilere kısa çalışma ödeneği ödeniyor ve sağlık sigortası primleri karşılanıyor.
Bunların hepsi de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Meclis Genel Kurulunda kabul edilen yasa tasarısı ile kısa çalışma ödeneğinin şartları da kolaylaştırıldı. İşverenlerin ödenekten yararlanması için öncelikle mevcut istihdamı koruması ve bu dönemde işçi çıkarmaması gerekiyor. Düne kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için çalışanın 4 ay çalışıyor ve en az 600 gün de prim ödemiş olması gerekiyordu.
Meclis'te kabul edilen yasa ile 600 gün şartı 450 güne, 120 gün şartı da 60 güne indirildi. Buna göre 2 ay çalışan ve 450 gün prim ödeyen çalışana kısa çalışma ödeneği ödenebilecek. Bu düzenleme de 30 Haziran 2020'e kadar geçerli olacak.
Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlara, en son eline geçen aylık prime esas kazancının günlük brüt tutarının yüzde 60'ı ödeniyor ve en yüksek ödenecek tutar aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini (4.414.5 lira) geçemiyor. Buna göre de çalışana damga vergisi düşüldükten sonra en düşük 1.752,40 lira ile en yüksek 4.380.99 lira arasında kısa çalışma ödeneği ödenecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI
İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;
İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması
(Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.
Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.
HANGİ ÇALIŞAN NE KADAR ÖDEME ALACAK?
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA NEREDEN YAPILACAK?
Kısa çalışma ödeneği sorgulama işlemi İŞKUR üzerinden yapılacak.
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