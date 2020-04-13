Çalışanlara müjde! Ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır? Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar?

Ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır? Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren müjdeli haber geçtiğimiz günlerde verilmişti. Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara bu zorlu dönemde devlet desteği geldi. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında işçiler gelirsiz kalmayacak. Peki, ücretsiz izin maaşı nasıl alınır? Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Yanıtı haberimizde…

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞI NEDİR?

Bakan Albayrak, yayınladığı video ile müjdeli haberi duyurdu. Albayrak, 3 aylık 1170 TL ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartlarını duyururken bu haktan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkartılan vatandaşların yararlanacağını belirtti.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Ücretsiz izin maaş desteği için başvuruların ne zaman ve nasıl olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.