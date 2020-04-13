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    • Ekonomi
    • 13.04.2020 11:34
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    • 13.04.2020 11:34
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    Son dakika: 'dan taksitlere 1 ay erteleme

    Son dakika haberleri... ’dan yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yol açtığı salgından dolayı ödemelerini gerçekleştirmekte zorlanan müşteriler için, vade farksız 1 ay taksit erteleme imkanı tanınacağı bildirildi.

    Taksitlere 1 ay erteleme

    'dan yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle ürün ve hizmetlerinde müşteri ihtiyaçlarını odağına alan ve bu konuda her türlü kolaylık ve desteği sunan iştiraki Aksigorta, şimdi de ödemelerini gerçekleştirmekte zorlanan müşterileri için taksit erteleme imkanı sunuyor.

    Aksigorta, tüm ürünlerinde , , QNB Finans ve kredi kartına sahip müşterileri için vade farksız 1 ay taksit erteleme imkanı sunacak.

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