O tutar zamlandı Kadınlara büyük müjde 325 TL verilecek... İşte başvuru şartları

Sağlık programları kapsamında geçen yıl 1.3 milyon kişi için 433 milyon lira, EVEK programı kapsamında da 165 bin kadın için 377 milyon lira ödeme yapıldı. Tek yaşayan, ihtiyacını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü, kronik hastalığı olanların mağdur olmaması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da 22 Mart'tan bu yana 1.5 milyon vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 4.4 milyon haneye nakdi sosyal destek verilmeye başlandı. Evsiz, kimsesiz kişilerin, tespit edilerek kamu kurumu misafirhanelerinde veya pansiyon, otel gibi yerlerde konaklamaları sağlanıyor.