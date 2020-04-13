O tutar zamlandı Kadınlara büyük müjde 325 TL verilecek... İşte başvuru şartları

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk sosyal yardım ödemeleri hakkında yaptığı açıklamada şartlı doğum yardımlarının 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarı da 325 liraya çıkarıldığını belirtti. Selçuk, eşini kaybeden 165 bin kadına ödenen yardım tutarını 275 liradan 325 TL'ye, 25 bin kişiye verilen şartlı doğum yardımı tutarı da 75 liradan 100 TL'ye yükselttiklerini söyledi. Hükümet, son 16 yıldır çocuklar ve kadınlar için 'şartlı sağlık yardımı, şartlı gebelik yardımı, doğum ve lohusalık yardım programları' uyguluyor.
Selçuk, eşini kaybeden 165 bin kadına ödenen yardım tutarını 275 liradan 325 TL'ye, 25 bin kişiye verilen şartlı doğum yardımı tutarı da 75 liradan 100 TL'ye yükselttiklerini söyledi. Hükümet, son 16 yıldır çocuklar ve kadınlar için 'şartlı sağlık yardımı, şartlı gebelik yardımı, doğum ve lohusalık yardım programları' uyguluyor. Eşi vefat eden, yoksulluk riski ile karşı karşıya kadınlar için Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programı (EVEK) uygulanıyor
Sağlık programları kapsamında geçen yıl 1.3 milyon kişi için 433 milyon lira, EVEK programı kapsamında da 165 bin kadın için 377 milyon lira ödeme yapıldı. Tek yaşayan, ihtiyacını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü, kronik hastalığı olanların mağdur olmaması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da 22 Mart'tan bu yana 1.5 milyon vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşıladı.
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 4.4 milyon haneye nakdi sosyal destek verilmeye başlandı. Evsiz, kimsesiz kişilerin, tespit edilerek kamu kurumu misafirhanelerinde veya pansiyon, otel gibi yerlerde konaklamaları sağlanıyor.
SOSYAL DEVLET TABLOSU
* 3.5 milyon kişiye 1 milyarlık eğitim, sağlık desteği sağlandı.
* 1.5 milyon kişiye 8.4 milyarlık yaşlılık, engellilik yardımı verildi.
* 1 milyon 250 bin haneye elektrik tüketim desteği sağlandı.
* 414 bin kişiye 6.5 milyar evde bakım için para aktarıldı.
* 1 milyon 200 bin anneye doğum yardımı yapıldı.
* 2 bin 600 kronik hastanın faturasını devlet ödüyor.
* 800 bin aileye gıda, 25 bin aileye barınma yardımı yapıldı.
ŞARTLI DOĞUM YARDIMI NEDİR?
Doğum yardımı, gebelik yardımından yararlanan ve doğumunu yetkili hastanelerde gerçekleştiren vatandaşlarımıza doğum belgelerini ikametgâhının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına ilettiği takdirde tek sefere mahsus yapılan nakdi yardımdır.
BAKAN SELÇUK'UN AÇIKLAMASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik. Şartlı doğum yardımını 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarı da 325 liraya çıkardık." dedi.
ŞARTLI DOĞUM YARDIMI ÖDEME TUTARI NE KADAR?
Doğumun yetkili hastanede gerçekleşmesi halinde 1 kereye mahsus 75 TL;
Gebelik döneminde düzenli olarak muayenelere gidilmesi halinde aylık 35 TL,
Lohusalık döneminde düzenli olarak muayenelere gidilmesi halinde 2 kereye mahsus 35 TL tutarında yardım ödemesi yapılmaktadır.