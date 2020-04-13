Memura, yaşlıya, engelliye ve evde bakım maaşı için yaşanan gelişmeler 7,2 milyonu yakından ilgilendiriyor. Memurlar, emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak. Memurlara hakem kurulu kararı doğrultusunda yüzde 4 zam, ayrıca bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Yani maaşlara en az yüzde 4 zam yapılacak, enflasyon farkı oluşursa oran artacak. Bu artış, sadece memur maaşlarına değil, memur emeklilerinden engellilere, yaşlılara kadar milyonlarca kişinin gelirine de etki edecek. Yüzde 4'lük artışa göre yeni gelirleri hesapladık. Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 517 liradan 3 bin 658 liraya yükselecek.
✖ MEMURA EN AZ 3.658 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 517 liradan 3 bin 658 liraya yükselecek.
✖ 2 ÇOCUKLUYA 497 TL AİLE YARDIMI: Eş yardımı 332 liradan 345,28 liraya, çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 75,96, üstü için 36,52 liradan 37,98 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 478,08 lira alırken, bu tutar 497,20 liraya yükselecek.
✖ EMEKLİYE 2.767 TL: En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 lira 34 kuruştan 106,45 lira artışla 2 bin 767 lira 79 kuruşa çıkacak.
✖ DOKTORA 2.582 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 582, uzman olmayanlarda bin 974 liraya ulaşacak.
✖ YAŞLIYA 699,72 TL: 65 yaş aylığı halen 672,81 lira seviyesinde bulunurken, 699,72 liraya çıkacak.
✖ ENGELLİYE 558-837 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 537,08 liradan 558,06 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 805,62 liradan 837,84 liraya yükselecek.
✖ EVDE BAKIMA 1.519 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 460 lira tutarındaki aylık, bin 519 liraya ulaşacak.
SSK VE BAĞ-KUR'LULARA ENFLASYON ZAMMI VAR
9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı da Temmuz'da zamlanacak. Zam oranını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyecek. İlk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, emeklilerin maaşı o oranda artırılacak.
Emekliler zam oranını 3 Temmuz tarihinde öğrenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak'ta, 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında, yani yüzde 6.5 zam almıştı. Ayrıca emeklilere taban ödeme bu aydan itibaren bin 500 liraya çıkarıldı. Ek ödeme dahil maaşı bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ- Kur emeklilerine artık bin 500 lira ödenecek.
28 NİSAN'A KADAR
SSK emeklileri 17-27 Nisan, Bağ-Kur emeklileri ise 24-28 Nisan tarihlerinde yeni aylıklarına kavuşacak. Çıkarılan yasa ile yaşlılık, malullük aylığı alan emeklilere aylık asgari ödeme tutarı, bin liradan bin 500 liraya yükseltilmişti.
Bu kapsamda ek ödeme dahil maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilere, bu aydan itibaren bin 500 lira yatırılmaya başlanacak. Kapsamdaki emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış yaşanacak.
TC KİMLİK VE TAHSİS NO İLE MAAŞLARI SORGULAYIN
Tahsis numarası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli olmuş ve maaşı bağlanan vatandaşlara verilen numaradır. Emekli tahsis numarası öğrenildikten, numaranın sonra son rakamına bakarak emekli maaşlarının hangi gün alınacağı öğrenilebiliyorç. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet üzerinden tahsis numarası da sorgulanabiliyor.
https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu linki üzerinden kimlik numarası ve şifre ile tahsis numarası sorgulanabiliyor.
TAHSİS NUMARASI NE DEMEK?
Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş bir numaradır. Bakan Selçuk; "Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre yani 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan; 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan; 23, 24 olanlar için 9 Nisan; 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da; 4b (Bağ-Kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek." dedi.
Emekli tahsis numarası öğrenildikten sonra son rakamına bakarak bayram ikramiyesinin hangi gün alınacağı belirlenebilir.
TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?
E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.