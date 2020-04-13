Altında kritik sınır aşıldı! Rekor üstüne rekor geliyor





BDDK'DAN BANKALARIN SWAP İŞLEMLERİNE SINIRLAMA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 1 ile sınırlandırılması kararını aldı.