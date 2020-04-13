Altında kritik sınır aşıldı! Rekor üstüne rekor geliyor

Altının gram fiyatı geçen hafta 366,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 361,5 liradan işlem görüyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 591 lira, Cumhuriyet altını da 2.412 liradan satılıyordu.
Bugün güne 365 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 366 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 602 lira, Tam altın da 2.406 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.687 dolarda dengelendi.
Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, uygulayacakları ham petrol kesintisine dair nihai karara varırken söz konusu miktar OPEC tarihindeki en büyük kesinti olarak kayıtlara geçti.
Küresel piyasalar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına dair gelişmeler ve haber akışı ile yön bulmaya devam ederken, yurt dışında özellikle haftanın ikinci yarısında hareketlenecek veri gündemi, yurt içinde ise bugün açıklanacak şubat ayı ödemeler dengesi verileri takip edilecek.
BDDK'DAN BANKALARIN SWAP İŞLEMLERİNE SINIRLAMA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 1 ile sınırlandırılması kararını aldı.
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