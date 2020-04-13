Tarih geldi mi? Kuaför ve berberler açıldı mı? Kuaför ve berberler ne zaman açılacak?

Kuaför ve berberler açıldı mı? Kuaför ve berberler ne zaman açılacak sorusu gündem oldu. Her mahalle onlarcası bulunan kuaför ve berberler haftalardır hizmet vermiyor. Bu nedenle vatandaşlar kuaför ve berberler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle; kuaför, berber, güzellik merkezleri gibi yerlerin faaliyetleri durdurulmuştu.
KUAFÖR VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kuaför ve berberlerin ne zaman açılacağına ilişkin henüz bir karar açıklanmadı. Karar yayımlandığı takdirde haberimizde bulabilirsiniz. Salgının yayılımının kontrol altına alınmasıyla bu tip yerlerin yeniden hizmet vermesi bekleniyor.
EVDE BAKIM ÖNERİLERİ
İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliklerine gönderdiği "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgede, berber, güzellik salonu ve kuaförlerin faaliyetleri ikinci bir emre kadar durduruldu.
Evde izolasyonun önemli olduğu bu dönemde, kişisel bakımları ve saç kesimlerini evde yapmaya başlayan pek çok kişi, güzelliklerini muhafaza etmenin yollarını aramaya başladı.
Ankara Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Bülent Erdoğan, evde saç bakımının nasıl yapılması gerektiğini AA muhabirine anlattı.
Erdoğan, kadınların röfle, boya ve kesim işlemlerini kendi kendilerine yapmamalarını, bunun ilerleyen zamanlarda geri dönüşü zor olan sorunlara yol açabileceğini söyledi.
Evde kaldıkları sürede kadınların saç maskeleri ve bitkisel karışımlarla saçlarını sürekli beslemeleri tavsiyesinde bulunan Erdoğan, "Saçına yoğun işlemler yaptıran kadınlar, şu an fön çektirmedikleri, boya yaptırmadıkları için saçları dinleniyor. Dolayısıyla evde çeşitli saç maskeleri yaparak bu süreci fırsata çevirebilirler. Bu, saçı onarmak için bir fırsattır ve saça çok iyi gelecektir." dedi.
Kuaför Eser Kansuva da kadınların evde kaldıkları bu dönemde ufak çaplı işlemleri kendi kendilerine yapabileceğini ancak mutlaka kuaförlerinden yardım almaları gerektiğini söyledi.
Yanlış boya ve numara seçiminin ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Kansuva, "Yanlış boya kullanımı saçların farklı bir renk almasına sebep oluyor. Biz de ilerleyen dönemlerde bunu değiştirmek için açıcı kullanıyoruz. Bu saçı çok yıpratan bir işlem. O yüzden kadınlarımızın bu işlemleri yapacaklarsa kuaförleriyle iletişim halinde olmaları çok önemli. Biz isteyen müşterilerimize çeşitli boya kitlerini kargoyla ulaştırıyoruz. Bunu yapan başka kuaförler de var." diye konuştu.
Kansuva, kadınların saçlarını kendi kendilerine kesmelerini ise kesinlikle tavsiye etmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Saçın yıpranan kısımlarını ya da kırıklarını evde kesmeye çalışmak telafisi zor hatalara sebep olabilir. O yüzden saçın yıpranan kısımlarını saç serumları, maskeler ve bitkisel karışımlarla onarmaya çalışmak daha faydalı olacaktır. Benim naçizane birkaç tane bitkisel tavsiyem var. Evde kolay yapılabilir. Bir yemek kaşığı bal, bir kahve fincanı süt, bir yemek kaşığı zeytinyağını karıştırıp saçlara masaj yapmak kurumuş, kırıkları olan saçlara inanılmaz iyi geliyor. 20 dakika bekletip daha sonra da yıkıyoruz."
KUAFÖR VE BERBERLERLA İLGİLİ GENELGE
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla daha önce bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha gönderdi.
Genelgeyle, yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.
Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.
Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri geçici olarak ertelendi.
İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulduğunu belirtti.
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