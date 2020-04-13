Tarih geldi mi? Kuaför ve berberler açıldı mı? Kuaför ve berberler ne zaman açılacak?

Kuaför Eser Kansuva da kadınların evde kaldıkları bu dönemde ufak çaplı işlemleri kendi kendilerine yapabileceğini ancak mutlaka kuaförlerinden yardım almaları gerektiğini söyledi.

Yanlış boya ve numara seçiminin ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Kansuva, "Yanlış boya kullanımı saçların farklı bir renk almasına sebep oluyor. Biz de ilerleyen dönemlerde bunu değiştirmek için açıcı kullanıyoruz. Bu saçı çok yıpratan bir işlem. O yüzden kadınlarımızın bu işlemleri yapacaklarsa kuaförleriyle iletişim halinde olmaları çok önemli. Biz isteyen müşterilerimize çeşitli boya kitlerini kargoyla ulaştırıyoruz. Bunu yapan başka kuaförler de var." diye konuştu.

Kansuva, kadınların saçlarını kendi kendilerine kesmelerini ise kesinlikle tavsiye etmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Saçın yıpranan kısımlarını ya da kırıklarını evde kesmeye çalışmak telafisi zor hatalara sebep olabilir. O yüzden saçın yıpranan kısımlarını saç serumları, maskeler ve bitkisel karışımlarla onarmaya çalışmak daha faydalı olacaktır. Benim naçizane birkaç tane bitkisel tavsiyem var. Evde kolay yapılabilir. Bir yemek kaşığı bal, bir kahve fincanı süt, bir yemek kaşığı zeytinyağını karıştırıp saçlara masaj yapmak kurumuş, kırıkları olan saçlara inanılmaz iyi geliyor. 20 dakika bekletip daha sonra da yıkıyoruz."