Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 96.398,64 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tüpraş
|90,10
|92,90
|-3,01
|Ford Otosan
|55,45
|56,90
|-2,55
|Garanti Bankası
|8,46
|8,63
|-1,97
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,02
|2,06
|-1,94
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|18,46
|18,80
|-1,81
|Akbank
|6,01
|6,12
|-1,80
|İş Bankası (C)
|5,00
|5,09
|-1,77
|Vestel
|10,83
|11,00
|-1,55
|İş GMYO
|1,43
|1,45
|-1,38
|Alarko Holding
|4,31
|4,37
|-1,37
|Brisa
|7,35
|7,45
|-1,34
|Aksa
|6,08
|6,16
|-1,30
|Borusan Mannesmann
|9,00
|9,11
|-1,21
|Aygaz
|9,66
|9,77
|-1,13
|MLP Sağlık
|13,17
|13,30
|-0,98
|Sabancı Holding
|7,60
|7,67
|-0,91
|Netaş Telekom.
|11,25
|11,35
|-0,88
|Torunlar GMYO
|2,26
|2,28
|-0,88
|Petkim
|3,40
|3,43
|-0,87
|Bursa Çimento
|3,43
|3,46
|-0,87