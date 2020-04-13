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    • Ekonomi
    • 13.04.2020 20:43
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    • 13.04.2020 20:43
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? 1

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 96.398,64 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 96.398,64 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Tüpraş 90,10 92,90 -3,01
    Ford Otosan 55,45 56,90 -2,55
    Garanti Bankası 8,46 8,63 -1,97
    Yapı ve Kredi Bankası 2,02 2,06 -1,94
    Tofaş Oto. Fabrikaları 18,46 18,80 -1,81
    Akbank 6,01 6,12 -1,80
    İş Bankası (C) 5,00 5,09 -1,77
    Vestel 10,83 11,00 -1,55
    İş GMYO 1,43 1,45 -1,38
    Alarko Holding 4,31 4,37 -1,37
    Brisa 7,35 7,45 -1,34
    Aksa 6,08 6,16 -1,30
    Borusan Mannesmann 9,00 9,11 -1,21
    Aygaz 9,66 9,77 -1,13
    MLP Sağlık 13,17 13,30 -0,98
    Sabancı Holding 7,60 7,67 -0,91
    Netaş Telekom. 11,25 11,35 -0,88
    Torunlar GMYO 2,26 2,28 -0,88
    Petkim 3,40 3,43 -0,87
    Bursa Çimento 3,43 3,46 -0,87

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