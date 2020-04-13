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    • 13.04.2020 22:01
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ekonomik destek açıklaması: Hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız

    Son dakika haberine göre, Başkan koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan ekonomik önlemlerle ilgili hesabı Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında "Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan'dan ekonomik destek açıklaması

    Başkan , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde atılan ve atılacak adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlı olduklarını belirtti.

    Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkarı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz. Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.




    Erdoğan, mesajında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bilgisini verdiği desteklerin yer aldığı bir görsel de paylaştı.



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