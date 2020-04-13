Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ekonomik destek açıklaması: Hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde atılan ve atılacak adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlı olduklarını belirtti.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkarı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz. Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.





İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkârı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz.



Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız. pic.twitter.com/qbMqyQbAnV — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 13, 2020

Erdoğan, mesajında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bilgisini verdiği desteklerin yer aldığı bir görsel de paylaştı.





