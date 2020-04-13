



● ESNAFA 5.5 MİLYAR TL: Esnafımıza, sanayicimize ve KOBİ'lerimize sunduğumuz finansman destekleri de hız kesmeden devam ediyor. 25 bin liralık esnaf destek finansmanına bugüne kadar 289 bin 35 esnafımız başvurdu. 163 bin 450 esnafımızın süreci tamamlandı. 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi. Ayrıca 72 bin 84 esnafımız da 25 bin lira limitli Paraf Ticari Kart'a başvuruda bulundu. 66 bin 910 esnafımıza kartları tahsis edildi, bu kapsamda da 1.5 milyar liranın üzerinde destek devreye alınmış oldu.