Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi kapsamında verilen destekler milyonlarca vatandaşa dokundu. 'Birlikte kazanacağız' diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dar gelirliye nakit desteğinden düşük faizli ihtiyaç kredisine, esnaftan KOBİ'ye tüm kesimler için açıklanan paketler ve istihdamı korumaya yönelik desteklerin bilançosunu açıkladı:
● 4.4 MİLYON AİLEYE 1.000'ER TL: 2.1 milyon aile için başlatılan nakdi yardımlar 4.4 milyon aileye çıkarıldı.
● İŞ GÜVENCESİ: 3 ay boyunca işten çıkartmaların önüne geçmeyi yasayla güvence altına alıyoruz.
● İZNE ÇIKANA 1.170 TL: İşleri duran ya da azalan işletmelerimizde çalışan vatandaşlarımız için kısa çalışma ödeneğimiz devrede. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan, yahut bu sürede ücretsiz izne çıkartılan vatandaşlarımıza da maaş desteği vereceğiz. Bu kapsamda aylık bin 170 lira maaş desteği sağlayacağız.
● ESNAFA 5.5 MİLYAR TL: Esnafımıza, sanayicimize ve KOBİ'lerimize sunduğumuz finansman destekleri de hız kesmeden devam ediyor. 25 bin liralık esnaf destek finansmanına bugüne kadar 289 bin 35 esnafımız başvurdu. 163 bin 450 esnafımızın süreci tamamlandı. 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi. Ayrıca 72 bin 84 esnafımız da 25 bin lira limitli Paraf Ticari Kart'a başvuruda bulundu. 66 bin 910 esnafımıza kartları tahsis edildi, bu kapsamda da 1.5 milyar liranın üzerinde destek devreye alınmış oldu.
● 29.5 MİLYAR TL FİNANSMAN: KGF destekli İş'e Devam finansmanı için 66 bin 171 firma başvurdu, 34 bin 858'inin süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon lira tahsis edildi. Finansman tahsisi yapılan firmaların yüzde 96'sını KOBİ'ler oluşturdu. Tahsis edilen meblağların da yüzde 75'i de KOBİ'lerin oldu.
● TALEBİMİZ YOK: Küresel ticaret için farklı mekanizmaların devreye alınmasını destekliyoruz. Bunun dışında hiçbir kurum ya da ülkeden talebimiz olmamıştır.
2 MİLYON İŞÇİYE ÖDENEK
KISA çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu. Bugüne kadar bunun 700 bini onaylandı. Süreçlerimiz hızlanarak devam ediyor.
VATANDAŞA 1.5 MİLYAR TL
Bireysel destek paketine 4.2 milyondan fazla vatandaş başvurdu. Cuma günü tahsisler başladı, şu ana kadar 250 binden fazla vatandaşımıza 1.5 milyar liranın üzerinde tahsis gerçekleşti.
61.1 MİLYARLIK KREDİ ERTELENDİ
KAMU bankaları işletmelerin 20.5 milyar liralık, 795 bin vatandaşın da 40.6 milyar liralık kredi ve kart borcunu öteledi. Halkbank, 374 bin 674 esnafın kullanmış olduğu kredilerde, önümüzdeki 3 ayda vadesi gelecek olan 3.5 milyar lira tutarındaki taksitlerini faizsiz olarak erteledi.
ÖZEL BANKALARA ÇAĞRI
BAKAN Albayrak, özel bankalara da çağrıda bulundu. Albayrak, "Kamu bankaları tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri fazlasıyla üzmektedir. Birlik ve beraberliğimizin üst düzeye çıktığı bu dönemde, özel bankaları da sergiledikleri tavırlarla bu birliğin parçası olmaya bir kez daha davet ediyorum" diye konuştu.
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