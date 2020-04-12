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    • Ekonomi
    • 12.04.2020 18:40
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    • 12.04.2020 18:49
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    Son dakika: 'tan birlik olma mesajı: Kırılacak rekorlarımız var

    Son dakika haberine göre, sosyal medya hesabından önemi açıklamalara bulundu. Bakan Albayrak, "Tüm imkanlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız. Bu aziz millet için ne yapsak az kalır. Kırılacak rekorlarımız, tarihi projelerimiz, Büyük ve Güçlü idealimiz var. Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız." dedi.

    Bakan Albayrak: Kırılacak rekorlarımız var

    , Twitter hesabından, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "Sayın Bakanım, bu kritik günlerde, şirketlerimizin en az şekilde etkilenmesi için, iş dünyamıza verdiğiniz bu önemli desteklerden dolayı müteşekkiriz" paylaşımını paylaşarak, şunları kaydetti:



    "Tüm imkânlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız. Bu aziz millet için ne yapsak az kalır. Kırılacak ihracat rekorlarımız, tarihi projelerimiz, büyük ve güçlü Türkiye idealimiz var. Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız."

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