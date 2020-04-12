Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.04.2020 10:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2020 10:16
    ABONE OL

    Son dakika: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar kredi fırsatı! Temel ihtiyaç kredisinin oranı ne kadar?

    Son dakika haberleri... 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar kredi fırsatı! , ve Ziraat sı tarafından corona virüs desteği kapsamında verilecek olan 6 ay geri ödemesiz 5, 7.5 ve 10 bin TL'ye kadar kredi başvuru sonuçları bankalar tarafından açıklanmaya başlandı. Kamu bankaları tarafından verilen temel ihtiyaç kredisi vatandaşların uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla 10 bin liraya kadar 6 ay ödemesiz, 36 aya kadar vadeli kredi kullanma imkanı sağlıyor. Peki geri ödemeler nasıl olacak? oranı ne kadar? İşte konuyla ilgili son dakika haberi...

    Koronavirüsle mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli 10 bin TL'ye kadar Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuruları ile ilgili son dakika haberi geldi. Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları Ziraat, Halkbank, Vakıfbank tarafından kısa mesaj ile vatandaşlara gönderilmeye başlandı. Bu noktada vatandaşların konu hakkındaki merak edilen soruları da tekrar ön plana çıktı. Kredilerden kimler yararlanıyor? Krediler ne zaman ödenecek? Kredi şartları neler? İşte temel ihtiyaç kredisi son dakika haberi...

    FAİZİ NE KADAR OLACAK?
    Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken, 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin liraya kadar talep edilebilecek.

    GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?
    10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

    7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

    5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

    NEREDEN ÇEKİLECEK?
    Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir.

    YÜZDE 85'İNE HAZİNE GARANTİSİ
    Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM'den de çekebilecek.

    Vatandaşa kullandırılan bu kredilerin dönmemesi durumunda yüzde 85'ini Fon ödeyecek. Bankalar talepleri topladıktan sonra uygun olarak değerlendirilenleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar kredi fırsatı! Temel ihtiyaç kredisinin faiz oranı ne kadar?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri