Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 96.398,64 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|87,00
|79,10
|9,99
|Pegasus
|56,00
|50,95
|9,91
|Gözde Girişim
|3,81
|3,47
|9,80
|Bizim Mağazaları
|10,35
|9,57
|8,15
|Migros Ticaret
|25,82
|24,02
|7,49
|TAV Havalimanları
|19,55
|18,36
|6,48
|Klimasan Klima
|15,97
|15,04
|6,18
|Enka İnşaat
|6,87
|6,50
|5,69
|Tat Gıda
|6,51
|6,17
|5,51
|Global Yatırım Holding
|3,03
|2,88
|5,21
|Halk GMYO
|1,30
|1,24
|4,84
|Net Holding
|1,86
|1,78
|4,49
|Türk Hava Yolları
|10,19
|9,80
|3,98
|Aksigorta
|4,98
|4,79
|3,97
|Kerevitaş Gıda
|3,47
|3,34
|3,89
|Doğuş Otomotiv
|7,99
|7,71
|3,63
|Türk Traktör
|49,70
|48,00
|3,54
|Odaş Elektrik
|1,48
|1,43
|3,50
|Güneş Sigorta
|2,42
|2,34
|3,42
|Şok Marketler
|9,33
|9,06
|2,98