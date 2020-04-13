Zamlı emekli maaşları için heyecanlı bekleyiş başladı. SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca vatandaş maaşların hangi tarihte hesaplarda olacağını merak ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi kapsamında en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkarıldığını açıklamıştı. Bin 500 liranın altındaki aylıklar, bin 500 liraya tamamlanarak ödenecek. Peki, Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek.