1000 TL sosyal yardım başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında 2 milyondan fazla aileye 1000 TL ödeme yapılmıştı. Yapılan açıklamada, ilk ödemelerin ardından ikinci faz ve üçüncü faz destek ödemeleri gerçekleştirileceği belirtildi. İkinci faz için başvuru alınmayacak. Üçüncü faz ödemeleri ise başvuru alındıktan sonra yapılacak. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası başvuru e-Devlet ekranı açıldı mı? İşte sosyal yardım sorgulama işlemi

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İlk sosyal yardım ödemelerinin ardından gözler ikinci ve üçüncü faz ödemelerine çevrildi. İkinci faz için başvuru alınmayacağı belirtilerek üçüncü faz ödemelerinin başvuru yoluyla yapılacağı açıklandı. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Ancak henüz başvuru sayfası açılmadı. Açıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.