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    • Ekonomi
    • 13.04.2020 10:05
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    • 13.04.2020 10:24
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    Son dakika: nde büyük artış

    Son dakika haberine göre 2020'nin şubat ayında yıllık bazda yüzde 7,5 oranında arttı. Sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 1,2 oranında artarken, alt sektörler incelendiğinde imalat sanayi sektörü endeksinin %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin %1,3 arttığı görüldü.

    Sanayi üretiminde büyük artış

    Sanayi üretim endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

    Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta 2019'un aynı ayına göre yüzde 7,5, arındırılmamış sanayi üretim endeksi ise yüzde 10,5 artış gösterdi.

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,4 yükseldi.

    SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK DEĞİŞİMLER
    Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 arttı.

    Söz konusu ayda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 artış kaydetti.

    AA Finans'ın 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'nde ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin şubatta yıllık yüzde 7,9 artmasını bekliyordu.

    TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık ortalama
    2017 3,5 4 6,5 8,7 5,3 6,9 14,8 9,6 14,5 8,8 9,9 13,9 9
    2018 11,7 9,5 7,4 5,7 5,9 2,2 5,2 1,3 -3,5 -6,2 -7 -9,9 1,3
    2019 -7,5 -5 -2 -3,8 -1,5 -3,7 -1,1 -3,8 3,4 3,8 4,9 9 -0,5
    2020 7,7 7,5

    TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle:

    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık ortalama
    2017 6,3 0,5 6,4 7,3 6,2 -2,1 29,4 7,8 18,3 11,4 9,9 10,7 9,1
    2018 12,5 9,4 6,6 4,3 6,5 2 7,5 -11,3 3,8 -4,8 -7 -9,9 1,1
    2019 -7,5 -5 -4,6 -1,2 -0,1 -9,5 -0,4 -1,7 4,1 2,8 4,1 10 -0,6
    2020 7,6 10,5



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