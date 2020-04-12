Yurt dışındaki mirasa Türk hukuku uygulanır mı?

Babamız vefat etti. Almanya'da bir dairesi ve bankada bir miktar parası olduğunu öğrendik. Miras yolu ile intikalini nasıl sağlayabiliriz?
Vefat eden, yani babanız Türk vatandaşı ise nerede vefat ederse etsin menkul malları (banka hesabı, araç, eşyalar vs.) için Türk hukuku uygulanır. Bu nedenle Almanya'daki bankada bulunan parasının mirasçılarına intikali Türk hukukuna göre yapılacaktır. Bunun için noterlikten veya duruma göre Türk mahkemelerinden mirasçılık belgesi alıp bu belgeye "apostille şerhi" ekletip tüm evrakları yeminli bir tercüme bürosundan Almanca'ya çevirtip Almanya'daki ilgili bankaya ulaştırdığınızda hesaptaki parayı alabilirsiniz. Vefat edenin Almanya'da bulunan dairesine gelince, miras bırakan hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun ve nerede vefat ederse etsin, gayrimenkullerinin (daire, arsa, tarla vb) miras yolu ile intikalinde gayrimenkulün bulunduğu ülkenin hukuku yani Alman hukuku uygulanacaktır. Bu durumda da mirasçılık belgesinin Alman mahkemelerinden alınması gerekmekte ve ardından da Alman yasalarına göre intikalin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
Vefat eden, yani babanız Türk vatandaşı ise nerede vefat ederse etsin menkul malları (banka hesabı, araç, eşyalar vs.) için Türk hukuku uygulanır. Bu nedenle Almanya'daki bankada bulunan parasının mirasçılarına intikali Türk hukukuna göre yapılacaktır. Bunun için noterlikten veya duruma göre Türk mahkemelerinden mirasçılık belgesi alıp bu belgeye "apostille şerhi" ekletip tüm evrakları yeminli bir tercüme bürosundan Almanca'ya çevirtip Almanya'daki ilgili bankaya ulaştırdığınızda hesaptaki parayı alabilirsiniz. Vefat edenin Almanya'da bulunan dairesine gelince, miras bırakan hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun ve nerede vefat ederse etsin, gayrimenkullerinin (daire, arsa, tarla vb) miras yolu ile intikalinde gayrimenkulün bulunduğu ülkenin hukuku yani Alman hukuku uygulanacaktır. Bu durumda da mirasçılık belgesinin Alman mahkemelerinden alınması gerekmekte ve ardından da Alman yasalarına göre intikalin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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