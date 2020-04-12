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    • Ekonomi
    • 12.04.2020 Gazete
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    Yurt dışındaki mirasa hukuku uygulanır mı?

    Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Yurt dışındaki mirasa Türk hukuku uygulanır mı?
    Babamız vefat etti. Almanya'da bir dairesi ve bankada bir miktar parası olduğunu öğrendik. Miras yolu ile intikalini nasıl sağlayabiliriz?
    Vefat eden, yani babanız vatandaşı ise nerede vefat ederse etsin menkul malları ( hesabı, araç, eşyalar vs.) için Türk hukuku uygulanır. Bu nedenle 'daki bankada bulunan parasının mirasçılarına intikali Türk hukukuna göre yapılacaktır. Bunun için noterlikten veya duruma göre Türk mahkemelerinden mirasçılık belgesi alıp bu belgeye "apostille şerhi" ekletip tüm evrakları yeminli bir tercüme bürosundan Almanca'ya çevirtip Almanya'daki ilgili bankaya ulaştırdığınızda hesaptaki parayı alabilirsiniz. Vefat edenin Almanya'da bulunan dairesine gelince, miras bırakan hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun ve nerede vefat ederse etsin, gayrimenkullerinin (daire, arsa, tarla vb) miras yolu ile intikalinde gayrimenkulün bulunduğu ülkenin hukuku yani Alman hukuku uygulanacaktır. Bu durumda da mirasçılık belgesinin Alman mahkemelerinden alınması gerekmekte ve ardından da Alman yasalarına göre intikalin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

    SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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